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11 Eylül
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11 Eylül
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11 Eylül
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Beşiktaş'tan hakem hamlesi

Beşiktaş, maçlardaki hakem kararlarını incelemek ve uzman görüşü almak amacıyla bir hakemle anlaşmaya vardı. Danışman hakemin raporlarında itiraz gerektiren durumlar bulunması halinde siyah-beyazlı yönetimin TFF nezdinde girişimlerde bulunacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 11:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan hakem hamlesi
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Beşiktaş, maçlardaki hakem kararlarını uzman görüşüyle değerlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetimin, karşılaşmalardaki kararları inceleyecek ve kulübe rapor sunacak bir hakemle anlaşma sağladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, benzer bir uygulamayı 2024-25 sezonunda da gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar, 29 Mart'ta oynanan Galatasaray derbisi öncesinde TFF'den yabancı hakem talebinde bulunmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Bunun üzerine eski hakem Urs Meier İstanbul'a getirilmiş ve derbideki kararlarla ilgili görüşleri anlık olarak kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

RAPORLAR TFF'YE TAŞINACAK

Beşiktaş yönetiminin yeni dönemde bu uygulamayı daha kapsamlı şekilde sürdürmeyi planladığı ifade edildi.

Anlaşma sağlanan danışman hakemin maçların ardından kararlarla ilgili rapor hazırlayacağı, itiraz edilmesi gereken durumların ortaya çıkması halinde ise TFF nezdinde girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün kamuoyuna yapacağı açıklamalarda da danışman hakemin görüşlerinden yararlanarak değerlendirmeler yapmayı planladığı aktarıldı.





BEŞİKTAŞ ZİRVE İÇİN SAHADA

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu akşam sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

Ligin 5'inci haftasına lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada giren siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yükselmeyi hedefliyor.

VLAHOVIC'E 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe derbisinde Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan tartışmanın ardından Sırp forvet, 41'inci maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Vlahovic'e 1 maç men cezası verildi. Beşiktaş'ın karara itiraz edeceği belirtildi.

Başvurunun kabul edilmemesi ve cezanın kaldırılmaması halinde Vlahovic, cezasını Erzurumspor karşılaşmasında çekecek.

Sırp forvet, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Vlahovic, Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de bir kez fileleri havalandırdı.

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