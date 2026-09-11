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11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
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Beşiktaş'ta Ernest Poku forma bekliyor

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ernest Poku'nun Erzurumspor karşılaşmasında daha fazla süre alması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 10:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ernest Poku forma bekliyor
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Beşiktaş'ta gözler Ernest Poku'ya çevrildi. Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Alexander Nübel kısa sürede taraftarın beğenisini kazanırken Hollandalı kanat oyuncusu henüz kendisini gösterecek yeterli süreyi bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki Poku, siyah-beyazlı formayla yalnızca Çorum FK karşılaşmasının son bölümünde yaklaşık 6 dakika görev yaptı. Fenerbahçe derbisinde ise maç kadrosunda yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA ŞANS BEKLİYOR

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak Erzurumspor karşılaşmasında Poku'ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.

Genç futbolcunun antrenmanlardaki temposu, hızı ve bire birdeki etkisinin teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Italiano, transferin ardından yaptığı değerlendirmede Poku'nun hızını, bire bir becerisini ve hücumdaki çok yönlülüğünü öne çıkarmıştı.





Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen Hollandalı oyuncu, iki ayağını kullanabilmesi ve rakibini bire birde geçebilmesiyle dikkat çekiyor.

MARSİLYA ÖNCESİ ALTERNATİFLER HAZIR TUTULACAK

Teknik heyetin, 17 Eylül'de oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde kadrodaki alternatifleri hazır tutmak istemesi de Poku'nun forma şansını artırıyor.

Ernest Poku'nun Erzurumspor karşısında alacağı süreyle Beşiktaş'taki ilk ciddi fırsatını yakalaması bekleniyor.

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