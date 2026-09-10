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Fenerbahçe'de istifa şaşkınlığı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan Şampiyonlar Ligi maçının ardından istifa ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin beraberlik golünü atan Archie Brown, istifa haberini maç sonu röportajı sırasında öğrenirken yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

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calendar 10 Eylül 2026 23:05
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de istifa şaşkınlığı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki beraberlik golünü Archie Brown kaydetti.

Archie Brown'ın İsmail Kartal'ın istifa ettiğini öğrendiği ve şaşırdığı an. https://t.co/vZKGjTZ8Gd pic.twitter.com/qZb70MpOqO

BROWN İSTİFAYI RÖPORTAJDA ÖĞRENDİ

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararını röportaj sırasında öğrendi.

Haberi duyduğu anda şaşkınlık yaşayan Brown'ın tepkisi kameralara yansıdı.

İngiliz futbolcu, "İstifa mı? Yeni öğreniyorum." ifadelerini kullandı.





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