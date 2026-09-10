Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki beraberlik golünü Archie Brown kaydetti.
Archie Brown'ın İsmail Kartal'ın istifa ettiğini öğrendiği ve şaşırdığı an. https://t.co/vZKGjTZ8Gd pic.twitter.com/qZb70MpOqO
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararını röportaj sırasında öğrendi.
Haberi duyduğu anda şaşkınlık yaşayan Brown'ın tepkisi kameralara yansıdı.
İngiliz futbolcu, "İstifa mı? Yeni öğreniyorum." ifadelerini kullandı.
Archie Brown'ın İsmail Kartal'ın istifa ettiğini öğrendiği ve şaşırdığı an. https://t.co/vZKGjTZ8Gd pic.twitter.com/qZb70MpOqO
— Sporx (@sporx) September 10, 2026BROWN İSTİFAYI RÖPORTAJDA ÖĞRENDİ
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararını röportaj sırasında öğrendi.
Haberi duyduğu anda şaşkınlık yaşayan Brown'ın tepkisi kameralara yansıdı.
İngiliz futbolcu, "İstifa mı? Yeni öğreniyorum." ifadelerini kullandı.