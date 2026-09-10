NBA yıldızı Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers'tan Toronto Raptors'a takasının hâlâ resmiyet kazanmamasının, işlemin içerisinde yer alan taraflar ve NBA çevreleri için bir gizeme dönüştüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers'tan Toronto Raptors'a takasının resmen tamamlanmasındaki gecikme, The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre NBA çevrelerinde bir gizeme dönüşmüş durumda.
NBA'in Leonard ve Clippers'ı ilgilendiren tarihi maaş sınırını delme soruşturmasındaki kararlarını ve cezaları açıklamasının üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen takas henüz resmiyet kazanmadı.
Amick, çarşamba günü yayımlanan haberinde Raptors'ın, Leonard'ın ekibinin ve takasta yer alan diğer oyuncuların temsilcilerinin işlemin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine güvenmeye devam ettiğini aktardı.
Konu hakkında kamuoyu önünde konuşma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan lig kaynaklarına dayandırdığı haberinde Amick, "Devam eden gecikmenin nedenlerinin, sürecin içerisinde bulunan insanlar ve lig çevreleri için bir tür gizeme dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Leonard, resmî olmayan şekilde de olsa yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. 35 yaşındaki oyuncu bu hafta Raptors'ın Miami'de gerçekleştirdiği mini kamp tarzındaki buluşmaya katıldı. Ancak takas henüz resmiyet kazanmadığı için yalnızca bireysel antrenmanlarla sınırlı kaldı.
Amick'e göre Clippers, NBA'in verdiği disiplin cezalarının kulübün yönetim yapısı üzerindeki etkisini gecikmenin nedeni olarak gösterdi.
NBA, soruşturmanın ardından Clippers sahibi Steve Ballmer'ı bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'i ise maaşsız olarak altı ay görevden uzaklaştırdı. İş operasyonları başkanı Gillian Zucker da bir yıl süreyle maaşsız olarak görevden uzaklaştırıldı.
Lig, Clippers ve Leonard'ın maaş sınırını delmeye yönelik kuralları ihlal ettiğine hükmetti. NBA'in tespitlerine göre organizasyon, Leonard ile kulüple iş yapan dört şirket arasında saha dışı gelir fırsatlarının oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı. Söz konusu şirketlerin Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance olduğu belirtildi.
Los Angeles'a 30 milyon dolar para cezası verilirken kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki NBA draftlarında sahip olduğu birinci tur seçim hakları elinden alındı.
Leonard'a 700 bin dolar para cezası verilirken eski menajeri Dennis Robertson'ın oyuncular veya lig çalışanları adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
NBA'in Leonard'ın sözleşmesini geçersiz kılmaması veya yıldız oyuncuya men cezası vermemesi, takasın tamamlanmasının önündeki en önemli potansiyel engeli ortadan kaldırdı. Shams Charania da 2 Eylül'de "tüm sistemlerin hazır olduğunu" ve Leonard'ın Toronto'ya takas edilmesi için her şeyin planlandığı şekilde ilerlediğini söylemişti.
Leonard, yakın çevresindeki kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul ederken Clippers ile yaptığı kontrata ve ilgili anlaşmalara iyi niyetle imza attığını savundu.
Clippers ise NBA'in bulgularına itiraz ederek soruşturmanın usulüne uygunluk ve adalet standartlarını karşılamadığını ileri sürdü.
Clippers ve Raptors'ın takas konusunda 30 Haziran'da anlaşmış olması, yaşanan gecikmeyi daha da dikkat çekici hâle getiriyor. Anlaşmaya göre Los Angeles'ın Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı takası ve iki ikinci tur draft hakkı alması bekleniyor.
Leonard'ın ayrılığı, Clippers'taki yedi yıllık dönemini sona erdirecek. Yıldız oyuncu, Los Angeles formasıyla çıktığı 366 normal sezon maçında 20,8 sayı, 6,4 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon ise 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist üretti.
Clippers'ın 42-40'lık dereceyle Batı Konferansı'nı dokuzuncu sırada tamamladığı 2025-26 sezonunda Leonard, All-NBA İkinci Beşi'ne seçildi ve MVP oylamasında yedinci sırayı aldı.
Leonard'ın Toronto'ya dönmesi, yıldız oyuncuyu 2019 yılında tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığı organizasyonla yeniden buluşturacak. Leonard, Raptors'ın şampiyon olduğu sezonda 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.
NBA'in Leonard ve Clippers'ı ilgilendiren tarihi maaş sınırını delme soruşturmasındaki kararlarını ve cezaları açıklamasının üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen takas henüz resmiyet kazanmadı.
Amick, çarşamba günü yayımlanan haberinde Raptors'ın, Leonard'ın ekibinin ve takasta yer alan diğer oyuncuların temsilcilerinin işlemin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine güvenmeye devam ettiğini aktardı.
Konu hakkında kamuoyu önünde konuşma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan lig kaynaklarına dayandırdığı haberinde Amick, "Devam eden gecikmenin nedenlerinin, sürecin içerisinde bulunan insanlar ve lig çevreleri için bir tür gizeme dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Leonard, resmî olmayan şekilde de olsa yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. 35 yaşındaki oyuncu bu hafta Raptors'ın Miami'de gerçekleştirdiği mini kamp tarzındaki buluşmaya katıldı. Ancak takas henüz resmiyet kazanmadığı için yalnızca bireysel antrenmanlarla sınırlı kaldı.
Amick'e göre Clippers, NBA'in verdiği disiplin cezalarının kulübün yönetim yapısı üzerindeki etkisini gecikmenin nedeni olarak gösterdi.
NBA, soruşturmanın ardından Clippers sahibi Steve Ballmer'ı bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'i ise maaşsız olarak altı ay görevden uzaklaştırdı. İş operasyonları başkanı Gillian Zucker da bir yıl süreyle maaşsız olarak görevden uzaklaştırıldı.
Lig, Clippers ve Leonard'ın maaş sınırını delmeye yönelik kuralları ihlal ettiğine hükmetti. NBA'in tespitlerine göre organizasyon, Leonard ile kulüple iş yapan dört şirket arasında saha dışı gelir fırsatlarının oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı. Söz konusu şirketlerin Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance olduğu belirtildi.
Los Angeles'a 30 milyon dolar para cezası verilirken kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki NBA draftlarında sahip olduğu birinci tur seçim hakları elinden alındı.
Leonard'a 700 bin dolar para cezası verilirken eski menajeri Dennis Robertson'ın oyuncular veya lig çalışanları adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
NBA'in Leonard'ın sözleşmesini geçersiz kılmaması veya yıldız oyuncuya men cezası vermemesi, takasın tamamlanmasının önündeki en önemli potansiyel engeli ortadan kaldırdı. Shams Charania da 2 Eylül'de "tüm sistemlerin hazır olduğunu" ve Leonard'ın Toronto'ya takas edilmesi için her şeyin planlandığı şekilde ilerlediğini söylemişti.
Leonard, yakın çevresindeki kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul ederken Clippers ile yaptığı kontrata ve ilgili anlaşmalara iyi niyetle imza attığını savundu.
Clippers ise NBA'in bulgularına itiraz ederek soruşturmanın usulüne uygunluk ve adalet standartlarını karşılamadığını ileri sürdü.
Clippers ve Raptors'ın takas konusunda 30 Haziran'da anlaşmış olması, yaşanan gecikmeyi daha da dikkat çekici hâle getiriyor. Anlaşmaya göre Los Angeles'ın Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı takası ve iki ikinci tur draft hakkı alması bekleniyor.
Leonard'ın ayrılığı, Clippers'taki yedi yıllık dönemini sona erdirecek. Yıldız oyuncu, Los Angeles formasıyla çıktığı 366 normal sezon maçında 20,8 sayı, 6,4 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon ise 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist üretti.
Clippers'ın 42-40'lık dereceyle Batı Konferansı'nı dokuzuncu sırada tamamladığı 2025-26 sezonunda Leonard, All-NBA İkinci Beşi'ne seçildi ve MVP oylamasında yedinci sırayı aldı.
Leonard'ın Toronto'ya dönmesi, yıldız oyuncuyu 2019 yılında tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığı organizasyonla yeniden buluşturacak. Leonard, Raptors'ın şampiyon olduğu sezonda 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.