Fırat Aydınus, Sporting - Galatasaray maçındaki skandal iki kararı yorumladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NORVEÇLİ HAKEM SKANDALI
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting - Galatasaray maçında skandal hakem kararları yaşandı.
Norveçli hakem Espen Eskas, Sporting'e vermediği kırmızı kart ve verdiği penaltı kararlarıyla maçın kaderini değiştirdi.
FIRAT AYDINUS, KRİTİK İKİ POZİSYONU YORUMLADI
Hakem yorumcusu Fırat Aydınus, Espen Eskas'ın kararlarını değerlendirdi.
"KIRMIZI VEREBİLİRDİ, PENALTI KESİNLİKLE HATALI"
"Norveçli, kırmızı verebilirdi. VAR'a havale etti. VAR'da karışmadı. Verdiği penaltı ise kesinlikle hatalı." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting - Galatasaray maçında skandal hakem kararları yaşandı.
Norveçli hakem Espen Eskas, Sporting'e vermediği kırmızı kart ve verdiği penaltı kararlarıyla maçın kaderini değiştirdi.
FIRAT AYDINUS, KRİTİK İKİ POZİSYONU YORUMLADI
Hakem yorumcusu Fırat Aydınus, Espen Eskas'ın kararlarını değerlendirdi.
"KIRMIZI VEREBİLİRDİ, PENALTI KESİNLİKLE HATALI"
"Norveçli, kırmızı verebilirdi. VAR'a havale etti. VAR'da karışmadı. Verdiği penaltı ise kesinlikle hatalı." ifadelerini kullandı.