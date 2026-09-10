Draymond Green, Los Angeles Clippers'ın Kawhi Leonard'ın ayrılığı ve yaz döneminde gerçekleştirilen kapsamlı kadro değişimine rağmen gelecek sezon Batı Konferansı'nda karşılaşılması en zor takımlardan biri olacağına inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Draymond Green Show'da konuşan Golden State Warriors forveti, Los Angeles'ın kadrosunda kalan yeteneklere ve başantrenör Tyronn Lue'ya dikkat çekerek rakiplerin Clippers karşılaşmalarını kolay görmemesi gerektiğini söyledi.
Green, "Bu, gelecek sezon sahaya çıkıp kolayca ezip geçebileceğiniz bir Clippers takımı değil. Kadrolarında, az önce adını saydığım iki oyuncu da dahil olmak üzere iyi yetenekler var. Rui Hachimura var. Ty Lue da sahaya çıkıp teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.
Clippers'ın gelecek sezonki durumunu Phoenix Suns'ın 2025-26 sezonuna benzeten Green, Phoenix'in birçok takımın sezonu pozitif dereceyle tamamladığı Batı Konferansı'nda 45-37'lik derece elde ederek sekizinci sırayı aldığını hatırlattı.
Green, "Size garanti veriyorum; geçen sezonki Phoenix'i düşünün. Bu takım, fikstürünüzde onlarla karşılaştığınız her seferde zorlu bir maç olacak. Dolayısıyla bu oyuncularla birlikte sezona tam olarak bu zihniyetle girmeleri gerekiyor" dedi.
Clippers yeni sezona, geçtiğimiz sezon 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Leonard'dan yoksun girecek. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89,2 isabet bulan Leonard, All-NBA İkinci Beşi'ne ve All-Star kadrosuna seçilirken MVP oylamasını yedinci sırada tamamlamıştı.
Los Angeles, geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamladı. Organizasyon daha sonra kadrosunu daha genç bir çekirdeğe yöneltirken doğrudan katkı sağlayabilecek birkaç oyuncuyu da takıma ekledi.
Clippers, 2026 NBA Draftı'nın beşinci sırasından oyun kurucu Keaton Wagler'ı seçti. Takım ayrıca Leonard takasında Brandon Ingram ve Gradey Dick'i kadrosuna kattı. Kulüp tarihinin en yüksek sıradan seçilen oyuncusu olarak NBA'e giren Wagler'ın, Clippers'ın arka alanında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Los Angeles ayrıca Rui Hachimura ile iki yıl ve 28 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken Bradley Beal'ı da ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu iki yıllık, 13,2 milyon dolarlık kontratla takımda tuttu.
Max Strus ağustos ayında Cleveland Cavaliers'tan takasla alınırken Kobe Sanders ile dört yıl ve 11,2 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı.
Verilen takım verilerine göre Hachimura, 2025-26 sezonunda Lakers formasıyla yüzde 43,7 üçlük isabeti eşliğinde 11,0 sayı ve 5,2 ribaund ortalamaları yakaladı. Beal ise geçen sezon Clippers adına yalnızca altı maça çıkarak 20,2 dakikada 8,2 sayı ortalamasında kaldı.
Clippers, genç oyuncularını kadroya adapte ederken Tyronn Lue ve takımda kalan diğer tecrübeli isimlere de güvenmeye devam edecek. Green de Los Angeles'ın neden rekabetçi kalacağına ilişkin değerlendirmesinde özellikle Hachimura ve Lue'nun altını çizdi.
Clippers'ın yaz dönemi, saha dışındaki önemli gelişmelerin gölgesinde geçti. NBA, Leonard'ı ilgilendiren maaş sınırını delme soruşturmasının ardından kulübe 30 milyon dolar para cezası verdi ve takımın gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden aldı. Kulübün sahibi Steve Ballmer da bir yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.
Green, tüm bu gelişmelere ve Leonard'ın ayrılığına rağmen Clippers'ın gelecek sezona her rakibi zorlayabilecek bir takım zihniyetiyle başlayacağını düşünüyor.
Green, "Bu, gelecek sezon sahaya çıkıp kolayca ezip geçebileceğiniz bir Clippers takımı değil. Kadrolarında, az önce adını saydığım iki oyuncu da dahil olmak üzere iyi yetenekler var. Rui Hachimura var. Ty Lue da sahaya çıkıp teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.
Clippers'ın gelecek sezonki durumunu Phoenix Suns'ın 2025-26 sezonuna benzeten Green, Phoenix'in birçok takımın sezonu pozitif dereceyle tamamladığı Batı Konferansı'nda 45-37'lik derece elde ederek sekizinci sırayı aldığını hatırlattı.
Green, "Size garanti veriyorum; geçen sezonki Phoenix'i düşünün. Bu takım, fikstürünüzde onlarla karşılaştığınız her seferde zorlu bir maç olacak. Dolayısıyla bu oyuncularla birlikte sezona tam olarak bu zihniyetle girmeleri gerekiyor" dedi.
Clippers yeni sezona, geçtiğimiz sezon 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Leonard'dan yoksun girecek. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89,2 isabet bulan Leonard, All-NBA İkinci Beşi'ne ve All-Star kadrosuna seçilirken MVP oylamasını yedinci sırada tamamlamıştı.
Los Angeles, geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamladı. Organizasyon daha sonra kadrosunu daha genç bir çekirdeğe yöneltirken doğrudan katkı sağlayabilecek birkaç oyuncuyu da takıma ekledi.
Clippers, 2026 NBA Draftı'nın beşinci sırasından oyun kurucu Keaton Wagler'ı seçti. Takım ayrıca Leonard takasında Brandon Ingram ve Gradey Dick'i kadrosuna kattı. Kulüp tarihinin en yüksek sıradan seçilen oyuncusu olarak NBA'e giren Wagler'ın, Clippers'ın arka alanında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Los Angeles ayrıca Rui Hachimura ile iki yıl ve 28 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken Bradley Beal'ı da ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu iki yıllık, 13,2 milyon dolarlık kontratla takımda tuttu.
Max Strus ağustos ayında Cleveland Cavaliers'tan takasla alınırken Kobe Sanders ile dört yıl ve 11,2 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı.
Verilen takım verilerine göre Hachimura, 2025-26 sezonunda Lakers formasıyla yüzde 43,7 üçlük isabeti eşliğinde 11,0 sayı ve 5,2 ribaund ortalamaları yakaladı. Beal ise geçen sezon Clippers adına yalnızca altı maça çıkarak 20,2 dakikada 8,2 sayı ortalamasında kaldı.
Clippers, genç oyuncularını kadroya adapte ederken Tyronn Lue ve takımda kalan diğer tecrübeli isimlere de güvenmeye devam edecek. Green de Los Angeles'ın neden rekabetçi kalacağına ilişkin değerlendirmesinde özellikle Hachimura ve Lue'nun altını çizdi.
Clippers'ın yaz dönemi, saha dışındaki önemli gelişmelerin gölgesinde geçti. NBA, Leonard'ı ilgilendiren maaş sınırını delme soruşturmasının ardından kulübe 30 milyon dolar para cezası verdi ve takımın gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden aldı. Kulübün sahibi Steve Ballmer da bir yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.
Green, tüm bu gelişmelere ve Leonard'ın ayrılığına rağmen Clippers'ın gelecek sezona her rakibi zorlayabilecek bir takım zihniyetiyle başlayacağını düşünüyor.