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Galatasaray maçı sonrası patladı: "Gerçekten yazık" dedi!

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 10:25
Galatasaray maçı sonrası patladı: 'Gerçekten yazık' dedi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz deplasmanına çıkan Galatasaray, maçın henüz başında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nihat Kahveci, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

"İLKAY İÇİN 'HIZLI YÜRÜYEMİYOR' DENİYOR"

KontraSpor YouTube kanalında konuşan 46 yaşındaki eki futbolcu, "2,5 ay eksikleri bilip, para varken, onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bana bugün ortalıkta olmayan İlkay (Gündoğan) oyuna giriyor ya! "Tesiste hızlı yürümüyor" diyor kimileri" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'UN KATKISI VAR"

Nihat Kahveci, "Nhaga (Renato) oyuna giriyor, Lesley (Ugochukwu) oyuna giriyor bugün! Ligde bunları görmedik. Olmaz ya! İkinci yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var" dedi.



Galatasaray


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