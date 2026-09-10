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Eduardo Quaresma: "Galatasaray'ın yoğunluğuna ayak uydurduk"

Sporting'in savunma oyuncusu Eduardo Quaresma, Galatasaray'ın ilk dakikalardaki yoğunluğuna ayak uydurmakta zorlandıklarını ancak ikinci yarıda maçı daha iyi kontrol ettiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 01:03 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 01:05
Fotoğraf: X.com
Eduardo Quaresma: 'Galatasaray'ın yoğunluğuna ayak uydurduk'
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında 3-1 mağlup eden Sporting'de savunma oyuncusu Eduardo Quaresma, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların özellikle maçın ilk bölümündeki yoğunluğuna dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İLK DAKİKALARDA AYAK UYDURAMADIK"

Quaresma, Galatasaray'ın yüksek tempolu başlangıcına ilk bölümde karşılık veremediklerini ancak ilerleyen dakikalarda ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını ifade etti.

Eduardo Quaresma: "Teknik direktörümüz, Galatasaray'ın çok yoğun bir takım olduğunu bize söylemişti ve bence ilk dakikalarda bu yoğunluğa tam olarak ayak uyduramadık, ancak ilk yarı ilerledikçe daha fazla ikili mücadelede üstün geldik. Yoğunluk iyiydi ama topu fazla ayağımızda tutamadık, ki bu bizim karakteristik özelliğimizdir. Ancak ikinci yarıda maçı daha iyi kontrol etmeyi başardık. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak, Galatasaray'ın sergilediği yoğunluk ve agresifliğe ayak uydurmak çok önemliydi; bunu başardık ve iyi bir maç çıkardık."

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Geçen sezonki başarılarını tekrarlamanın kolay olmayacağını belirten Quaresma, hedeflerine ulaşmak için her gün çalıştıklarını söyledi.

Eduardo Quaresma: "Geçen sezonun başarısını yakalamak kolay değil. Bunun zor olacağını biliyoruz, bu daha önce hiç yaşanmamış bir şeydi, sanırım daha önce başarılmamıştı, ama bunun gerçekleşmesi için her gün çalışıyoruz. Maç maç ilerliyoruz, ilk üç puanı aldık."



Galatasaray


MAÇ ÖNCESİ RAHATSIZLIK YAŞADI

Quaresma, maç sırasında yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin de açıklamada bulundu.

Eduardo Quaresma: "Bir rahatsızlığım vardı. Soyunma odasında biraz bitkindim, bana verilen bazı şeyleri içtim ve midemi bulandırdı ama hakeme kusmam gerektiğini söylüyordum, o da bekledi, olan biten buydu, hepsi bu kadar."

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