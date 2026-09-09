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Liverpool, Anfield'da geri döndü

Liverpool, Atletico Madrid karşısında geri dönüp 2-1 kazandı.

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calendar 09 Eylül 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Anfield'da geri döndü
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Madrid, 17. dakikada Marcos Llorente'nin golüyle öne geçti.

Liverpool, 40. dakikada Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile skoru eşitledi.

Alexis Mac Allister, 50. dakikada Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise Anfield'dan puansız ayrıldı.

Liverpool, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında LASK Linz'e konuk olacak. Atletico Madrid ise bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak.

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