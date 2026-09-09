Liverpool, Anfield'da geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico Madrid, 17. dakikada Marcos Llorente'nin golüyle öne geçti.
Liverpool, 40. dakikada Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile skoru eşitledi.
Alexis Mac Allister, 50. dakikada Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise Anfield'dan puansız ayrıldı.
Liverpool, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında LASK Linz'e konuk olacak. Atletico Madrid ise bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak.
Liverpool, 40. dakikada Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile skoru eşitledi.
Alexis Mac Allister, 50. dakikada Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise Anfield'dan puansız ayrıldı.
Liverpool, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında LASK Linz'e konuk olacak. Atletico Madrid ise bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak.