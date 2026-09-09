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İşte Roma'nın Fenerbahçe kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Roma'nın Fenerbahçe kadrosu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı ağırlayacak. Perşembe günü oynanacak maç öncesinde Roma, bu karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ROMA'NIN KAMP KADROSU

Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini

Savunma: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Orta saha: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Hücum: Castro, Malen, Soule, Dybala.

KADRODA YER ALMADILAR





Roma'da orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. İtalyan basınında yer alan haberde, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, uzun süreli sakatlığı sonrası Pellegrini konusunda risk almak istemediği ve 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmediği belirtildi.

İtalyan ekibinde 17 yaşındaki santrfor Antonio Arena da kadroda yer almıyor. Genç golcünün, UEFA Youth Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyeceği kaydedildi.

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