Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Rodrigo Becao

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-24 sezonunda kadroya katılan Becao'nun bir yıllığına Rodina Moskova'ya kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe, transferle ilgili yaptığı bilgilendirmede, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadelerini kullandı.
MAAŞININ 600 BİN EUROSUNU RODİNA ÖDEYECEK
Rus basınından Championat'ın haberine göre Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının üçte birini karşılayacak.
Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı ise Fenerbahçe karşılayacak.
Fenerbahçe, transferle ilgili yaptığı bilgilendirmede, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadelerini kullandı.
MAAŞININ 600 BİN EUROSUNU RODİNA ÖDEYECEK
Rus basınından Championat'ın haberine göre Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının üçte birini karşılayacak.
Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı ise Fenerbahçe karşılayacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023/2024 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, Fenerbahçe ile 38 maça çıkıp 2 gol 1 asiste imza attı.
30 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. Becao'nun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.