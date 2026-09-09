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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Rodrigo Becao

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekibi Rodina Moskova'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Rodrigo Becao
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Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-24 sezonunda kadroya katılan Becao'nun bir yıllığına Rodina Moskova'ya kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transferle ilgili yaptığı bilgilendirmede, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadelerini kullandı.

MAAŞININ 600 BİN EUROSUNU RODİNA ÖDEYECEK

Rus basınından Championat'ın haberine göre Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının üçte birini karşılayacak.

Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı ise Fenerbahçe karşılayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023/2024 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, Fenerbahçe ile 38 maça çıkıp 2 gol 1 asiste imza attı.

30 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. Becao'nun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

 




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