Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Rodrigo Becao

MAAŞININ 600 BİN EUROSUNU RODİNA ÖDEYECEK





Rus basınından Championat'ın haberine göre Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının üçte birini karşılayacak.





Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı ise Fenerbahçe karşılayacak.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



2023/2024 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, Fenerbahçe ile 38 maça çıkıp 2 gol 1 asiste imza attı.



30 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. Becao'nun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



