Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Real Madrid-Inter maçı öncesinde Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bugün cezası nedeniyle kadroda olmayan Arda Güler, maç öncesi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin "en iyi çıkış yapan oyuncusu" ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.