08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
2-3
08 Eylül
AEK Athens-LASK
1-0
08 Eylül
Real Madrid-Inter
2-0DA
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
0-0DA
08 Eylül
FC Porto-M.City
0-0DA
08 Eylül
Lille-Real Betis
2-1DA

Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Inter maçı öncesinde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin "en iyi çıkış yapan oyuncusu" ödülünü aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid-Inter maçı öncesinde Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bugün cezası nedeniyle kadroda olmayan Arda Güler, maç öncesi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin "en iyi çıkış yapan oyuncusu" ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı.



PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.