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Anthony Edwards'ın favori NBA salonları hangileri?

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards; Target Center, Madison Square Garden ve TD Garden'ı NBA'de oynamaktan en fazla keyif aldığı salonlar arasında gösterdi. Edwards, özellikle New York ve Boston atmosferlerinin deplasman takımları için zorlu olduğunu vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Edwards'ın favori NBA salonları hangileri?
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Anthony Edwards, NBA'de oynamaktan en fazla keyif aldığı salonları açıklarken Minnesota'daki Target Center'ın yanı sıra Madison Square Garden ve TD Garden'a özel vurgu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Edwards; Minnesota, New York ve Boston'daki atmosferlerin kendisi açısından öne çıktığını belirtirken Philadelphia ile memleketi Atlanta'yı da favorileri arasında gösterdi.

"Elbette kendi salonumuz. Onun dışında Madison Square Garden, TD Garden, New York, Boston, Philadelphia ve memleketim Atlanta," diyen Edwards, "Ancak Madison Square Garden'da oynamak da çok zor. Harika bir yer ama orada oynamak için hazır olmanız gerekiyor. Boston da bu açıdan New York ile aynı,."

Madison Square Garden, New York taraftarının oluşturduğu atmosfer nedeniyle Edwards için ayrı bir yere sahip. Yıldız oyuncu, MSG ile Boston'daki TD Garden'ı aynı grupta değerlendirerek iki salonun da deplasman oyuncuları için benzer zorluklar yarattığını söyledi.

Edwards, Philadelphia ve Atlanta'yı da oynamaktan keyif aldığı şehirler arasında gösterirken Target Center, Timberwolves ile iç saha maçlarına çıktığı salon olması nedeniyle doğal olarak listenin başında yer aldı.

25 yaşındaki guard, önemli kadro değişiklikleri geçiren Minnesota'nın 2026-27 sezonundaki en önemli oyuncusu olmayı sürdürecek.

Edwards, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 61 karşılaşmada kariyer rekoru olan 28,8 sayı ortalamasına ulaşırken 5,0 ribaund ve 3,7 asistlik katkı verdi.

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