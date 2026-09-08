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Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik 3 maç!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğinin Roma, Gaziantep FK ve Eyüpspor maçlarının ardından şekillenebileceği öne sürüldü.

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calendar 08 Eylül 2026 09:03
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik 3 maç!
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Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan kaybeden Fenerbahçe'de gözler Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde alınan sonuçlar ve oyun kalitesindeki düşüş sonrası eleştirilerin hedefindeki İsmail Kartal'ın geleceği için önümüzdeki 3 maçın kritik olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARTAL İÇİN KRİTİK 3 MAÇ

Fenerbahçe'nin milli araya kadar Roma, Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmaların İsmail Kartal'ın geleceğinde belirleyici olabileceği ifade edildi.

Bu maçlarda alınacak sonuçların deneyimli teknik adamın koltuğunu sağlamlaştırabileceği veya teknik direktör değişikliğinin gündeme gelmesine neden olabileceği öne sürüldü.

"SAHADA HER ŞEYİNİZİ VERİN"

İsmail Kartal'ın takımın mevcut durumunun farkında olduğu ve oyuncularını yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Roma maçı öncesi futbolcularıyla görüşen Kartal'ın, "Sahada her şeyini veren oyuncular istiyorum." mesajını verdiği aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın ayrıca oyuncularına, "Aklınızı ve yüreğinizi sahaya verin. Gerisi kendiliğinden gelecek. Sizden tek isteğim, Roma maçı bittiğinde soyunma odasına forma için savaşmış oyuncular olarak girmeniz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

ORTA SAHADA ALTERNATİFLER





Fred'in ayrılmasının ardından orta sahaya takviye yapılmaması, Marco Asensio'nun sakatlığı ve Matteo Guendouzi'nin cezası nedeniyle Roma maçı öncesinde Kartal'ın seçenekleri azaldı.

Kante'nin yanında İsmail Yüksek'i oynatmayı planlayan Kartal'ın üçüncü isim konusunda henüz karar vermediği ifade edildi. Greenwood'u 10 numaraya çekerek kanatlarda Oğuz ve Kerem'e görev verme seçeneği üzerinde duran Kartal'ın diğer alternatifinin ise Bartuğ ile orta sahayı üçlemek olduğu aktarıldı.

MERT MÜLDÜR İHTİMALİ

Savunmada da değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Semedo, Skriniar, Ake ve Brown dörtlüsünden memnun olduğu ifade edilen Kartal'ın, sağ bekte Mert Müldür'e forma verebileceği öne sürüldü.

Antrenmanlarda milli oyuncuyla yakından ilgilenen Kartal'ın, Mert Müldür'ün fiziksel durumunu Semedo'ya göre daha iyi değerlendirdiği aktarıldı.

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