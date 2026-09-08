Joao Pereira: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından konuşan Pereira, maça iyi başladıklarını ancak sonrasında oyun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.





"OYUNDAN DÜŞTÜK"

İlk 10 dakikada iyi futbol oynadıklarını belirten Pereira, "Maça iyi başladık. Kornerden bulduğumuz pozisyonla ilk 10 dakika iyi futbol oynadık. Sonrasında bir anda top kendilerindeyken bir güven kaybı yaşadık. Baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları hep kaybetmeye başladık. Oyundan düştük." ifadelerini kullandı.





Buna rağmen Rizespor'un çok fazla pozisyon üretemediğini belirten Pereira, rakibin yalnızca bir kornerde tehlike yarattığını söyledi.





"HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü, daha net pozisyonlara girdiklerini ifade etti.





Pereira, "Bu anlamda da ikinci yarıda daha iyi başladık, daha net pozisyonlara biz girdik. Ruan'la girdiğimiz bir pozisyon var, gol attığımız pozisyon. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ama tabii ki zor bir galibiyet." dedi.





Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu da vurgulayan Pereira, "Çünkü Rizespor gerçekten iyi bir takım. Çok iyi çalışıyorlar, iyi baskı yapıyorlar ama hak ettiğimizi düşünüyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



