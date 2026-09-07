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Ayhancan Güven, ABD'de ikinci oldu

Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ABD ayağında ikinci oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, ABD'de ikinci oldu
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Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey takımı, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta LMGT3 sınıfında ikinciliği elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan Circuit of The Americas'ta düzenlenen yarış sona erdi.

Ayhancan'ın yanı sıra Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy'nin pilot koltuğunda oturduğu Manthey takımı, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

LMGT3 sınıfında 27 numaralı Aston Martin birinci, 23 numaralı Aston Martin ise üçüncü oldu.

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