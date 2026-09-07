Aleksey Batrakov'a yakın ilgi

Galatasaray'ın yeni yıldız adayı Aleksey Batrakov, Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlarken Okan Buruk'un da özel ilgi gösterdiği isimlerin başında geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, antrenmanlarda genç oyuncuyla yakından ilgileniyor ve özellikle taktik çalışmalar sırasında sık sık bire bir uyarılarda bulunuyor.
SAHA DIŞINDA DA DESTEK
Kariyerinde ilk kez Rusya dışında forma giyen Batrakov, takım arkadaşlarıyla da kısa sürede güçlü bir iletişim kurdu. Okan Buruk ise adaptasyon sürecini hızlandırmak için genç oyuncuya saha dışında da destek oluyor.
Okan Buruk'un en büyük hedefi, Batrakov'un yeteneklerini Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak genç yıldızdan Avrupa'da maksimum katkı almak.
SAHA DIŞINDA DA DESTEK
Kariyerinde ilk kez Rusya dışında forma giyen Batrakov, takım arkadaşlarıyla da kısa sürede güçlü bir iletişim kurdu. Okan Buruk ise adaptasyon sürecini hızlandırmak için genç oyuncuya saha dışında da destek oluyor.
Okan Buruk'un en büyük hedefi, Batrakov'un yeteneklerini Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak genç yıldızdan Avrupa'da maksimum katkı almak.