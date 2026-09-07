06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
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Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Hamburger SV-Mainz 05
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Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Aleksey Batrakov'a yakın ilgi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Aleksey Batrakov ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 08:16
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Galatasaray.org
Aleksey Batrakov'a yakın ilgi
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Galatasaray'ın yeni yıldız adayı Aleksey Batrakov, Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlarken Okan Buruk'un da özel ilgi gösterdiği isimlerin başında geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adam, antrenmanlarda genç oyuncuyla yakından ilgileniyor ve özellikle taktik çalışmalar sırasında sık sık bire bir uyarılarda bulunuyor.

SAHA DIŞINDA DA DESTEK

Kariyerinde ilk kez Rusya dışında forma giyen Batrakov, takım arkadaşlarıyla da kısa sürede güçlü bir iletişim kurdu. Okan Buruk ise adaptasyon sürecini hızlandırmak için genç oyuncuya saha dışında da destek oluyor.

Okan Buruk'un en büyük hedefi, Batrakov'un yeteneklerini Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak genç yıldızdan Avrupa'da maksimum katkı almak.  



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