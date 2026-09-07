07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
20:00
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
17:00
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
17:00
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
20:00
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
20:00
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
20:00
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
19:30
07 Eylül
Udinese-Lazio
21:45
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik yeni yatırım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, İstanbul'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan Gündoğan'ın, ailesi büyüdükten sonra Zincirlikuyu'daki ünlü bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde daire aldığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 11:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik yeni yatırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, futbol kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Göktürk'ten ev alan Gündoğan'ın bu kez tercihini Zincirlikuyu'dan yana kullandı ve ünlü bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde daire satın aldı.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile evlendi. Çiftin Kais ve Ella'nın ardından geçtiğimiz nisan ayında Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Ailenin büyümesiyle birlikte yaşam alanının yanı sıra şehir merkezine, sosyal imkanlara ve hastanelere yakınlık da daha önemli hale geldi. Gündoğan ailesinin yeni ev tercihinde bu detayların etkili olduğu konuşuluyor.

YENİ ADRESİ ZİNCİRLİKUYU

Uzun süredir Göktürk'te yaşayan Gündoğan'ın yeni adres olarak Zincirlikuyu'yu seçtiği iddia edildi. Ünlü futbolcunun burada bulunan lüks bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde bir daire aldığı belirtiliyor.

Böylece Gündoğan, İstanbul'daki gayrimenkul yatırımlarına da bir yenisini eklemiş oldu.



Galatasaray


YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Futboldaki kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da gündeme gelen İlkay Gündoğan, ailesi için yaptığı yeni tercihle İstanbul'daki yaşam düzenini de değiştirmiş oldu. Futbolcunun satın aldığı dairenin, merkezi konumu ve sunduğu imkanlar nedeniyle aile yaşamına daha uygun olduğu ifade ediliyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.