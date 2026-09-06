Mainz deplasmanda Hamburg'u farklı geçti!

Bundesliga'nın 2. haftasında Hamburg ile Mainz karşı karşıya geldi.
Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Mainz, rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Mainz, 19. dakikada Becker ile öne geçti. Konuk ekip, 41. dakikada Mwene'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
MAINZ İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Mainz, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 48. dakikada Tietz skoru 3-0'a getirirken, 83. dakikada yine sahneye çıkan Tietz farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Konigsdörffer fileleri havalandırdı ve Mainz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Mainz, rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Mainz, 19. dakikada Becker ile öne geçti. Konuk ekip, 41. dakikada Mwene'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
MAINZ İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Mainz, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 48. dakikada Tietz skoru 3-0'a getirirken, 83. dakikada yine sahneye çıkan Tietz farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Konigsdörffer fileleri havalandırdı ve Mainz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.