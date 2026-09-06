06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
20:00
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
20:00
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
20:00
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
20:00
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-254'
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-150'
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
0-010'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-012'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
0-141'
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-267'
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Mainz deplasmanda Hamburg'u farklı geçti!

Bundesliga'nın 2. haftasında Mainz, deplasmanda Hamburg'u 5-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mainz deplasmanda Hamburg'u farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bundesliga'nın 2. haftasında Hamburg ile Mainz karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Mainz, rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA İKİ GOL

Mainz, 19. dakikada Becker ile öne geçti. Konuk ekip, 41. dakikada Mwene'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

MAINZ İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Mainz, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 48. dakikada Tietz skoru 3-0'a getirirken, 83. dakikada yine sahneye çıkan Tietz farkı dörde çıkardı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Konigsdörffer fileleri havalandırdı ve Mainz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.