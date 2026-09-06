Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım yalanlaması

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk derbisini kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
"SOYUNMA ODASINA İNMEMİŞTİR"
Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın derbinin ardından soyunma odasına inmediğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir."