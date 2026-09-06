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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım yalanlaması

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddiaları yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım yalanlaması
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Karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

"SOYUNMA ODASINA İNMEMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın derbinin ardından soyunma odasına inmediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir." 





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