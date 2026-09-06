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Acun Ilıcalı: "Çok mutluyum ve gururluyum"

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig'de ilk 3 haftayı yenilgisiz ve gol yemeden tamamlamasından gurur duyduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Acun Ilıcalı: 'Çok mutluyum ve gururluyum'
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının sezona yaptığı başlangıcı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından AA muhabirine konuşan Ilıcalı, ilk 3 haftayı yenilgisiz ve gol yemeden geçmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"ÇOCUKLARLA GURUR DUYUYORUM"

Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarla da gurur duyuyorum. Gerçekten bizim takımın en önemli farkı, yürekten oynuyorlar. Bunu her dakika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"6 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİK"

Yeni transferlerin tamamından henüz yararlanamadıklarını belirten Ilıcalı, takımın savunma performansına dikkat çekti.

"Belki 10 tanesi dışarıda, 3-4 tanesi oynayabiliyor. Yeni yeni başlayacaklar. Bizimle Premier Lig'e çıkan oyuncular halen savaşmaya devam ediyorlar. Çok ilginç, play-off'ta 3 maçta gol yemedik, çok çok önemli 3 maçta, final dahil. Şimdi de ligde 3 maçta gol yemedik. 6 resmi maç. Oynadığımız takımlar arasında Middlesbrough'dan Manchester United'a kadar her takım var. O yüzden bu da çok büyük bir başarı bence" dedi.

"DOĞRU BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde yalnızca son şampiyon Arsenal ile Hull City'nin gol yemeyen iki takım olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, henüz erken olduğunu vurguladı.

"Evet, ama erken bunları konuşmak için. Biz daha çok uzun vadeli bakıyoruz. Bu yaz çok çalıştık. Transferleri ekiple beraber yönettim ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Beyin takımıma çok inanıyorum. Doğru bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Scout ekibimiz çok çalıştı. Onlar doğru isimleri getirdiler, biz de onlar arasında doğrularını seçtik. Ve bence kadromuz gerçekten hem genç hem de ümit veren bir kadro" ifadelerini kullandı.

"TZOLAKIS BENİM İÇİN ÖZEL BİR OYUNCU"

Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i uzun süredir takip ettiğini söyleyen Ilıcalı, transfer sürecine ilişkin de konuştu.

"Açıkçası Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı UEFA Konferans Ligi'nde. Acı vermişti bana. Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum. Erbil Bozkurt var, bizim kaleci antrenörümüz. Çok inanırım, güvenirim. 3 isim verdi. Biri İspanya'daydı, biri Tzolakis'ti, biri de Almandı. Ben Tzolakis dedim, iyi ki de demişim" diye konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ PREMIER LİG'DE KALMAK"

İyi başlangıcın ardından sezon hedefinin değişip değişmediği sorusuna Ilıcalı, net bir yanıt verdi.

"Tek hedefimiz Premier Lig'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım" dedi.

CHELSEA MAÇI İÇİN 1 PUAN MESAJI

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Chelsea maçını da değerlendiren Acun Ilıcalı, "Tabii ki 1 puan çok mutlu eder bizi. Oradan da 1 puan alırsak bütün hesabımız tutuyor aslında bu dönem için. Hatta fazlasıyla tutuyor diyebilirim yani. 3-4 puan da cebimizde kaldı" ifadelerini kullandı.

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