Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta yeni transferler, Fenerbahçe derbisinde ilk kez sarı-lacivertli rakibe karşı forma giydi.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de görev verdiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk Fenerbahçe derbisi deneyimini yaşadı.
İKİ İSİM İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı da kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.
Böylece siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk kez forma giymiş oldu.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de görev verdiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk Fenerbahçe derbisi deneyimini yaşadı.
İKİ İSİM İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı da kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.
Böylece siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk kez forma giymiş oldu.