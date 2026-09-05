Anderson Talisca'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, sosyal medya paylaşımı ile büyük yankı uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Talisca, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar." paylaşımını yaptı.
Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira'ya imza atmıştı.
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira'ya imza atmıştı.
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.