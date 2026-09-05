Hull City'nin bileği bükülmüyor

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-0
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
1-166'
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
0-182'
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
1-282'
05 Eylül
Nice-Le Mans
1-182'
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3IPT
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-3
05 Eylül
Willem-Excelsior
0-267'
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
1-2
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
1-083'
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
4-081'
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
2-290'
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Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-2
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-3
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Sporting CP-Nacional
1-0DA
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Samara-FC Krasnodar
2-2
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Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
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FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
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Lincoln City-Southampton
1-1
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Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
0-068'

Hull City'nin bileği bükülmüyor

Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Aston Villa ile 0-0 berabere kalarak gol yememe serisini sürdürdü; Aston Villa ise üst üste üçüncü maçını da gol atamadan tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hull City'nin bileği bükülmüyor
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanan maçta Hull City, sahasında Aston Villa 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk iki haftasında gol yemeyen ve gol atamayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede ilk golünü bulmak için yüklenen Aston Villa, ilk 15 dakikada Nicolas Jackson ve George Hemmings ile tehlikeli geldi. Jackson'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta giderken, Hemmings'in yakın mesafeden şutunda kaleci Konstantinos Tzolakis meşin yuvarlağı bacaklarıyla çeldi.

Bu bölümde soldan gelişen Hull City atağında Ryan Giles'in ceza alanına sert ortaladığı topa Oli McBurnie yetişemedi.

Rakibinin yarım saatlik ablukasında, 5'li savunmasıyla hemen hemen hiç açık vermeyen Hull City, 37. dakikada Muhammed Belloumi ve 38. dakikada Regan Slater ile uzaktan Aston Villa kalesini yokladı. İki şutta da kaleci Zion Suzuki, yatarak topu kontrol etti.

İlk yarının son dakikasında iki takım da ani ataklarıyla tribünlerini heyecanlandırdı ancak ceza alanını teğet geçen ortaların ardından devre golsüz eşitlikle sona erdi. 45 dakika boyunca yüzde 70 topla oynama oranını yakalayan Aston Villa soyunma odasına tek isabetli şutla giderken, ev sahibi ekip 3 isabetli şut üretti.

Aston Villa, ikinci yarıya net gol şanslarıyla başladı. Nicolas Jackson'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan John McGinn'in vuruşunda, top üstten auta gitti. 53. dakikada soldan ceza alanına giren Hemmings'in çıkardığı topu bomboş pozisyondaki Emiliano Buendia üstten auta gönderdi.

65. dakikada korneri paslaşarak kullanan Belloumi'nin sağ taraftan sol ayağıyla çektiği sert şutta, top üst direkten döndü.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 75. dakikada Matteo Ruggeri, Alejandro Garnacho ve Alysson'u oyuna alarak gol için son hamlelerini yapsa da kalan bölümde skor tabelasını değiştirmeye daha çok Hull City yaklaştı.

89. dakikada sol taraftan ortalanan topu McBurnie, Cho'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun zayıf kalan vuruşunda, kaleci Suzuki gole izin vermedi.

90. dakikada yine sol taraftan Giles'in ortaladığı topu ceza alanındaki McBurnie auta gönderdi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

- Hull City gol yememe serisini sürdürdü

Premier Lig'de Arsenal ile birlilkte gol yemeyen iki takımdan biri olan Hull City, üçüncü haftada da kalesini gole kapadı.

Hull City, ilk haftada Manchester United'ı 2-0, ikinci hafta da da Coventry City'yi 1-0 mağlup etmişti.

- Aston Villa'dan son iki sezona aynı başlangıç

Geçen sezona ilk 3 haftada gol atamadan başlayan Aston Villa, bu sezon da 3 maçını golsüz geçti.

Lig tarihinde daha önce Ipswich Town, 1969-1970 ve 1970-1971 sezonlarında ilk üç maçında gol atamamıştı.

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