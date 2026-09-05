Torino, Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Torino karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Torino 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fiorentina, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdürdü.
FIORENTINA ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Mateo Pellegrino'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pellegrino, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Lucas Perri'yi mağlup etti.
TORINO GERİ DÖNDÜ
Torino, 74. dakikada Rolando Mandragora'nın golüyle eşitliği sağladı. Mandragora, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta topu sağ direğin içinden ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
CHE ADAMS GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 82. dakikada öne geçti. Rafik Belghali'nin hazırladığı pozisyonda Che Adams, sol üst köşeye yaptığı vuruşla David de Gea'yı mağlup etti ve skoru 2-1 yaptı.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Torino, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
Fiorentina ise Serie A'da üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
FIORENTINA ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Mateo Pellegrino'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pellegrino, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Lucas Perri'yi mağlup etti.
TORINO GERİ DÖNDÜ
Torino, 74. dakikada Rolando Mandragora'nın golüyle eşitliği sağladı. Mandragora, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta topu sağ direğin içinden ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
CHE ADAMS GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 82. dakikada öne geçti. Rafik Belghali'nin hazırladığı pozisyonda Che Adams, sol üst köşeye yaptığı vuruşla David de Gea'yı mağlup etti ve skoru 2-1 yaptı.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Torino, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
Fiorentina ise Serie A'da üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.