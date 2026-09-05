Kasımpaşa, Amed SF'yi konuk edecek!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, 6 Eylül Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. basamakta girdi.
Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. 6 puan toplayan Diyarbakır temsilcisi, 5. sırada yer aldı.
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. basamakta girdi.
Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. 6 puan toplayan Diyarbakır temsilcisi, 5. sırada yer aldı.