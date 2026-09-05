Trabzonspor'da kadro sil baştan; 15 transfer 23 ayrılık

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
0-126'
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
1-1DA
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
1-0DA
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
3-1DA
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
0-2DA
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
16:30
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
0-026'
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
1-026'
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
3-026'
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Trabzonspor'da kadro sil baştan; 15 transfer 23 ayrılık

Trabzonspor, 2026-27 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişime gitti. Bordo mavililer, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju'nun da aralarında bulunduğu 15 futbolcuyu renklerine bağlarken, kadro yapılanması kapsamında 23 oyuncuyla da bonservis, kiralama, sözleşme feshi ve sözleşme sonu gibi farklı yollarla takımdan ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da kadro sil baştan; 15 transfer 23 ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesinde oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren bordo mavililer, bir yandan da bonservisli, bedelsiz ve kiralık olarak çok sayıda oyuncuyla yol ayrımına gitti. Karadeniz ekibi, hücum hattını Mohamed Salah, Franculino Dju, Aral Şimşir, Noah Saviolo ve René Mitongo gibi isimlerle güçlendirirken, orta sahaya Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muçi ve Melih Kabasakal takviyelerini yaptı. Savunmada ise Cenk Özkacar, Samet Akaydın ve Sidny Lopes Cabral kadroya dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EN DİKKAT ÇEKİCİ HAMLE SALAH OLDU

Trabzonspor'un transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri Mohamed Salah oldu. Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız bordo mavili takıma katıldı. Trabzonspor ayrıca kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Monaco gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı orta saha Fabinho ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DJU SON GÜNLERDE KADROYA KATILDI

Bordo mavililer, transfer döneminin son bölümünde hücum hattına bir takviye daha yaptı. Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Dju ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncu özel uçakla Trabzon'a gelerek bordo mavili takıma katıldı.

OULAI'DEN 26 MİLYON EURO GELİR

Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en yüksek bonservis gelirlerinden biri Christ Inao Oulai'nin transferinden elde edildi. Bordo mavililer, genç orta saha oyuncusunu İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya 26 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdi. Felipe Augusto Zenit'e, Oleksandr Zubkov AEK'ya, Salih Malkoçoğlu Al-Jazira'ya, Mathias Lovik ise Molde'ye bonservisleriyle transfer olan isimler arasında yer aldı. Muhammed Cham, Kazeem Olaigbe, Poyraz Yıldırım, Göktan Gürpüz ve Thierry Karadeniz ise kiralık olarak takımdan ayrıldı.



Trabzonspor


GELENLER

Aral Şimşir – sol kanat (Midtjylland)

Ernest Muçi – ofansif orta saha (Beşiktaş)

Noah Saviolo – sol kanat (Vitoria Guimaraes)

Sidny Lopes Cabral – sol bek (Benfica)

Ruslan Malinovskyi – orta saha (Genoa)

Samet Akaydın – stoper (Çaykur Rizespor)

Melih Kabasakal – orta saha (Gaziantep FK)

Metehan Mimaroğlu – sol kanat (Gençlerbirliği)

Thierry Karadeniz – sol kanat (Köln U19)

Cenk Özkacar – stoper (Valencia)

René Mitongo – santrafor (Standard Liege)

Mohamed Salah – sağ kanat (Liverpool)

Fabinho – orta saha-ön libero (serbest)

Franculino Dju – santrafor (Midtjylland)

Ali Habeşoğlu – santrafor (Bodrum FK)

GİDENLER

Christ Inao Oulai – Fiorentina (bonservis)

Felipe Augusto – Zenit (bonservis)

Oleksandr Zubkov – AEK (bonservis)

Salih Malkoçoğlu – Al-Jazira (bonservis)

Mathias Lovik – Molde (bonservis)

Arif Boşluk – Konyaspor (bonservis)

Serdar Saatçı – Çorum FK (bonservis)

Edin Visca – Başakşehir

Ali Şahin Yılmaz – Bodrum FK

Boran Başkan – Bodrum FK

Onuralp Çakıroğlu – Pendikspor

Taha Emre İnce – Pendikspor

John Lundstram – karşılıklı fesih sonrası Leicester City

Anthony Nwakaeme – sözleşme sonu

Muhammed Cham – Kızılyıldız (kiralık)

Kazeem Olaigbe – Basel (kiralık)

Poyraz Yıldırım – Muğlaspor (kiralık)

Göktan Gürpüz – Çorum FK (kiralık)

Arda Öztürk – Iğdır FK (kiralık)

Oğuzhan Yılmaz – Kahramanmaraş İstiklalspor (kiralık)

Thierry Karadeniz – Sebat Gençlikspor (kiralık)

Denis Draguş- karşılıklı fesih.

Rene Mitongo- Estrela (Portekiz) kiralık.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.