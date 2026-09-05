Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADO Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kaan Kara yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Antalyaspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım, Emre Gökay ve Clinton Duodu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada 3 puanla ligin 18'inci sırasında yer alırken, Antalyaspor ise 6 puanla 12. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Antalyaspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım, Emre Gökay ve Clinton Duodu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada 3 puanla ligin 18'inci sırasında yer alırken, Antalyaspor ise 6 puanla 12. sırada bulunuyor.