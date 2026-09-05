Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin gol haritası: En tehlikeli dakikalar belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, iki ezeli rakibin son yıllardaki karşılaşmalarında atılan gollerin dakika dağılımı dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 21 resmi derbi incelendi. 3 Mayıs 2018'deki karşılaşmanın Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen tescil edilmesi nedeniyle gol dakikaları analizinde sahada oynanan diğer 20 mücadele esas alındı.





Bu 20 derbide iki takım toplam 64 kez fileleri havalandırdı.





Ortaya çıkan gol haritasına göre derbilerin en hareketli bölümü, ilk yarıların son 15 dakikası oldu.









EN FAZLA GOL 31-45 ARASINDA

Son 20 derbide atılan 64 golün 14'ü 31 ile 45. dakikalar arasında geldi.





Bu bölümde Fenerbahçe 8, Beşiktaş ise 6 gol kaydetti.





İlk 15 dakikalarda ve maçların son bölümünde de gol oranının yüksek olması dikkat çekti. Hem 0-15 hem de 76-90+ dakika aralıklarında 12'şer gol atıldı.









Derbilerin 15'er dakikalık gol dağılımı şöyle:





Dakika aralığı Fenerbahçe Beşiktaş Toplam 0-15 5 7 12 16-30 5 5 10 31-45+ 8 6 14 46-60 4 4 8 61-75 3 5 8 76-90+ 6 6 12 TOPLAM 31 33 64

0-15 DAKİKA: BEŞİKTAŞ DAHA ETKİLİ

Derbilerin başlangıç bölümlerinde toplam 12 gol atıldı. Beşiktaş bu bölümde 7, Fenerbahçe ise 5 gol buldu.





0-15 dakika arasında atılan goller:





4' Vincent Aboubakar - Beşiktaş

5' El Bilal Toure - Beşiktaş

6' Filip Novak - Fenerbahçe

8' Fernandao - Fenerbahçe

9' Domagoj Vida - Beşiktaş

10' Ricardo Quaresma - Beşiktaş

10' Gökhan Gönül - Beşiktaş

10' Edin Dzeko - Fenerbahçe

11' Burak Yılmaz - Beşiktaş

14' Alvaro Negredo - Beşiktaş

14' Mesut Özil - Fenerbahçe

15' Roberto Soldado - Fenerbahçe





Toplam: Beşiktaş 7 - Fenerbahçe 5





16-30 DAKİKA: TAM EŞİTLİK

Maçların 16 ile 30. dakikaları arasında iki ekip birbirine üstünlük kuramadı.





Bu zaman diliminde atılan 10 golün 5'i Fenerbahçe'den, 5'i Beşiktaş'tan geldi.





16-30 dakika arasında atılan goller:





20' Giuliano - Fenerbahçe

20' Vincent Aboubakar - Beşiktaş

21' Vincent Janssen - Fenerbahçe

22' Ryan Babel - Beşiktaş

22' Emirhan Topçu - Beşiktaş

23' Max Kruse - Fenerbahçe

24' Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş

25' Josef de Souza - Beşiktaş

30' Mergim Berisha - Fenerbahçe

30' Michy Batshuayi - Fenerbahçe





Toplam: Fenerbahçe 5 - Beşiktaş 5





31-45 DAKİKA: DERBİNİN EN GOLLÜ BÖLÜMÜ

İstatistiklerde en fazla öne çıkan zaman aralığı ise ilk yarının son bölümü.





dakika ile ilk yarının bitiş düdüğü arasında tam 14 gol kaydedildi. Bu sayı, altı zaman dilimi içerisindeki en yüksek rakam oldu.

Fenerbahçe bu bölümde 8 gole ulaşırken Beşiktaş 6 gol attı.





31-45+ dakika arasında atılan goller:





31' Rachid Ghezzal - Beşiktaş

32' Ozan Tufan - Fenerbahçe

32' İsmail Yüksek - Fenerbahçe

33' Vaclav Cerny - Beşiktaş

34' Papiss Cisse - Fenerbahçe

40' Ryan Babel - Beşiktaş

41' Andre Ayew - Fenerbahçe

41' Enner Valencia - Fenerbahçe

43' Marco Asensio - Fenerbahçe

44' Gedson Fernandes - Beşiktaş

45+2' Şener Özbayraklı - Fenerbahçe

45+2' Burak Yılmaz - Beşiktaş

45+3' Marco Asensio - Fenerbahçe

45+5' Atiba Hutchinson - Beşiktaş





Toplam: Fenerbahçe 8 - Beşiktaş 6





46-60 DAKİKA: YİNE DENGE

İkinci yarıların başlangıcında gol sayısı bir miktar düşüyor.





46 ile 60. dakikalar arasında toplam 8 gol atılırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 4'er kez ağları havalandırdı.





46-60 dakika arasında atılan goller:





48' Domagoj Vida - Beşiktaş

53' Necip Uysal - Beşiktaş

55' Miha Zajc - Fenerbahçe

56' Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe

57' Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe

58' Vedat Muriqi - Fenerbahçe

58' Cenk Tosun - Beşiktaş

59' Josef de Souza - Beşiktaş





Toplam: Fenerbahçe 4 - Beşiktaş 4





61-75 DAKİKA: BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

61-75 dakikalık bölüm, Fenerbahçe'nin son 20 derbide en az gol ürettiği zaman aralığı olarak öne çıktı.





Bu 15 dakikada Beşiktaş 5 kez gol sevinci yaşarken Fenerbahçe 3 gol kaydetti.





61-75 dakika arasında atılan goller:





62' Cenk Tosun - Beşiktaş

63' Domagoj Vida - Beşiktaş

63' Dusan Tadic - Fenerbahçe

68' Ozan Tufan - Fenerbahçe

69' İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

70' Gökhan Gönül - Beşiktaş

73' Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş

75' Nathan Redmond - Beşiktaş





Toplam: Beşiktaş 5 - Fenerbahçe 3





SON 15 DAKİKADA 12 GOL

Derbilerin final bölümleri de en az maçların başlangıcı kadar hareketli geçti.





dakikadan maç sonuna kadar, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere toplam 12 gol kaydedildi. İki takım da bu bölümde 6'şar gole imza attı.

76-90+ dakika arasında atılan goller:





82' Anderson Talisca - Beşiktaş

82' Cenk Tosun - Beşiktaş

83' Jhon Duran - Fenerbahçe

88' Fabrice N'Sakala - Beşiktaş

89' Ozan Tufan - Fenerbahçe

90+1' Vincent Aboubakar - Beşiktaş

90+1' Vaclav Cerny - Beşiktaş

90+4' Ricardo Quaresma - Beşiktaş

90+5' İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

90+6' Sebastian Szymanski - Fenerbahçe

90+7' Ozan Tufan - Fenerbahçe

90+11' Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe





Toplam: Fenerbahçe 6 - Beşiktaş 6





İLK YARILAR DAHA GOLLÜ

Son 20 derbinin bir başka dikkat çeken istatistiği ise ilk ve ikinci yarılar arasındaki fark oldu.





64 golün 36'sı ilk yarılarda, 28'i ise ikinci yarılarda geldi.





Buna göre gollerin yüzde 56,3'ü ilk 45 dakikada, yüzde 43,7'si ise ikinci yarıda atıldı.





15'er dakikalık dönemlere bakıldığında tablo şöyle oluştu:





0-15: 12 gol

16-30: 10 gol

31-45+: 14 gol

46-60: 8 gol

61-75: 8 gol

76-90+: 12 gol





Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde en fazla golün 31-45+, en az golün ise 46-60 ve 61-75 bölümlerinde geldiği görüldü.





SON 20 DERBİNİN GOLCÜSÜ OZAN TUFAN

İki takım arasındaki bu 20 karşılaşmada bireysel olarak en fazla gol atan futbolcu ise Ozan Tufan oldu.





Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş ağlarını bu süreçte 4 kez havalandıran Ozan Tufan, listenin zirvesinde yer aldı.





Ozan Tufan'ı 3'er golle Domagoj Vida, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip etti.





Son 20 derbide en fazla gol atan isimler:





4 gol: Ozan Tufan

3 gol: Domagoj Vida, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun

2 gol: Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Josef de Souza, İrfan Can Kahveci, Alex Oxlade-Chamberlain, Marco Asensio, Vaclav Cerny





64 GOLDE BEŞİKTAŞ'IN KIL PAYI ÜSTÜNLÜĞÜ

Gol dağılımının genelinde ise iki takım arasında çok küçük bir fark bulunuyor.





Sahada oynanan son 20 derbide Beşiktaş 33, Fenerbahçe ise 31 gol kaydetti.





Fenerbahçe; 31-45+ dakika aralığında 8-6 üstünlük sağlarken, Beşiktaş 0-15 dakikalık bölümde 7-5 ve 61-75 bölümünde 5-3'lük üstünlük kurdu.





16-30, 46-60 ve 76-90+ dakika dilimlerinde ise iki takımın gol sayıları eşit gerçekleşti.



Şimdi gözler yeni derbiye çevrildi. Son yıllardaki rakamlar, özellikle ilk yarının son bölümü ile maçın son 15 dakikasının Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde gol açısından kritik zaman dilimleri olduğunu gösteriyor.



