Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin gol haritası: En tehlikeli dakikalar belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, iki ezeli rakibin son yıllardaki karşılaşmalarında atılan gollerin dakika dağılımı dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 21 resmi derbi incelendi. 3 Mayıs 2018'deki karşılaşmanın Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen tescil edilmesi nedeniyle gol dakikaları analizinde sahada oynanan diğer 20 mücadele esas alındı.
Bu 20 derbide iki takım toplam 64 kez fileleri havalandırdı.
Ortaya çıkan gol haritasına göre derbilerin en hareketli bölümü, ilk yarıların son 15 dakikası oldu.
EN FAZLA GOL 31-45 ARASINDA
Son 20 derbide atılan 64 golün 14'ü 31 ile 45. dakikalar arasında geldi.
Bu bölümde Fenerbahçe 8, Beşiktaş ise 6 gol kaydetti.
İlk 15 dakikalarda ve maçların son bölümünde de gol oranının yüksek olması dikkat çekti. Hem 0-15 hem de 76-90+ dakika aralıklarında 12'şer gol atıldı.
Derbilerin 15'er dakikalık gol dağılımı şöyle:
|Dakika aralığı
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|Toplam
|0-15
|5
|7
|12
|16-30
|5
|5
|10
|31-45+
|8
|6
|14
|46-60
|4
|4
|8
|61-75
|3
|5
|8
|76-90+
|6
|6
|12
|TOPLAM
|31
|33
|64
0-15 DAKİKA: BEŞİKTAŞ DAHA ETKİLİ
Derbilerin başlangıç bölümlerinde toplam 12 gol atıldı. Beşiktaş bu bölümde 7, Fenerbahçe ise 5 gol buldu.
0-15 dakika arasında atılan goller:
4' Vincent Aboubakar - Beşiktaş
5' El Bilal Toure - Beşiktaş
6' Filip Novak - Fenerbahçe
8' Fernandao - Fenerbahçe
9' Domagoj Vida - Beşiktaş
10' Ricardo Quaresma - Beşiktaş
10' Gökhan Gönül - Beşiktaş
10' Edin Dzeko - Fenerbahçe
11' Burak Yılmaz - Beşiktaş
14' Alvaro Negredo - Beşiktaş
14' Mesut Özil - Fenerbahçe
15' Roberto Soldado - Fenerbahçe
Toplam: Beşiktaş 7 - Fenerbahçe 5
16-30 DAKİKA: TAM EŞİTLİK
Maçların 16 ile 30. dakikaları arasında iki ekip birbirine üstünlük kuramadı.
Bu zaman diliminde atılan 10 golün 5'i Fenerbahçe'den, 5'i Beşiktaş'tan geldi.
16-30 dakika arasında atılan goller:
20' Giuliano - Fenerbahçe
20' Vincent Aboubakar - Beşiktaş
21' Vincent Janssen - Fenerbahçe
22' Ryan Babel - Beşiktaş
22' Emirhan Topçu - Beşiktaş
23' Max Kruse - Fenerbahçe
24' Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş
25' Josef de Souza - Beşiktaş
30' Mergim Berisha - Fenerbahçe
30' Michy Batshuayi - Fenerbahçe
Toplam: Fenerbahçe 5 - Beşiktaş 5
31-45 DAKİKA: DERBİNİN EN GOLLÜ BÖLÜMÜ
İstatistiklerde en fazla öne çıkan zaman aralığı ise ilk yarının son bölümü.
- dakika ile ilk yarının bitiş düdüğü arasında tam 14 gol kaydedildi. Bu sayı, altı zaman dilimi içerisindeki en yüksek rakam oldu.
Fenerbahçe bu bölümde 8 gole ulaşırken Beşiktaş 6 gol attı.
31-45+ dakika arasında atılan goller:
31' Rachid Ghezzal - Beşiktaş
32' Ozan Tufan - Fenerbahçe
32' İsmail Yüksek - Fenerbahçe
33' Vaclav Cerny - Beşiktaş
34' Papiss Cisse - Fenerbahçe
40' Ryan Babel - Beşiktaş
41' Andre Ayew - Fenerbahçe
41' Enner Valencia - Fenerbahçe
43' Marco Asensio - Fenerbahçe
44' Gedson Fernandes - Beşiktaş
45+2' Şener Özbayraklı - Fenerbahçe
45+2' Burak Yılmaz - Beşiktaş
45+3' Marco Asensio - Fenerbahçe
45+5' Atiba Hutchinson - Beşiktaş
Toplam: Fenerbahçe 8 - Beşiktaş 6
46-60 DAKİKA: YİNE DENGE
İkinci yarıların başlangıcında gol sayısı bir miktar düşüyor.
46 ile 60. dakikalar arasında toplam 8 gol atılırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 4'er kez ağları havalandırdı.
46-60 dakika arasında atılan goller:
48' Domagoj Vida - Beşiktaş
53' Necip Uysal - Beşiktaş
55' Miha Zajc - Fenerbahçe
56' Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe
57' Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe
58' Vedat Muriqi - Fenerbahçe
58' Cenk Tosun - Beşiktaş
59' Josef de Souza - Beşiktaş
Toplam: Fenerbahçe 4 - Beşiktaş 4
61-75 DAKİKA: BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
61-75 dakikalık bölüm, Fenerbahçe'nin son 20 derbide en az gol ürettiği zaman aralığı olarak öne çıktı.
Bu 15 dakikada Beşiktaş 5 kez gol sevinci yaşarken Fenerbahçe 3 gol kaydetti.
61-75 dakika arasında atılan goller:
62' Cenk Tosun - Beşiktaş
63' Domagoj Vida - Beşiktaş
63' Dusan Tadic - Fenerbahçe
68' Ozan Tufan - Fenerbahçe
69' İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
70' Gökhan Gönül - Beşiktaş
73' Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş
75' Nathan Redmond - Beşiktaş
Toplam: Beşiktaş 5 - Fenerbahçe 3
SON 15 DAKİKADA 12 GOL
Derbilerin final bölümleri de en az maçların başlangıcı kadar hareketli geçti.
- dakikadan maç sonuna kadar, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere toplam 12 gol kaydedildi. İki takım da bu bölümde 6'şar gole imza attı.
76-90+ dakika arasında atılan goller:
82' Anderson Talisca - Beşiktaş
82' Cenk Tosun - Beşiktaş
83' Jhon Duran - Fenerbahçe
88' Fabrice N'Sakala - Beşiktaş
89' Ozan Tufan - Fenerbahçe
90+1' Vincent Aboubakar - Beşiktaş
90+1' Vaclav Cerny - Beşiktaş
90+4' Ricardo Quaresma - Beşiktaş
90+5' İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
90+6' Sebastian Szymanski - Fenerbahçe
90+7' Ozan Tufan - Fenerbahçe
90+11' Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe
Toplam: Fenerbahçe 6 - Beşiktaş 6
İLK YARILAR DAHA GOLLÜ
Son 20 derbinin bir başka dikkat çeken istatistiği ise ilk ve ikinci yarılar arasındaki fark oldu.
64 golün 36'sı ilk yarılarda, 28'i ise ikinci yarılarda geldi.
Buna göre gollerin yüzde 56,3'ü ilk 45 dakikada, yüzde 43,7'si ise ikinci yarıda atıldı.
15'er dakikalık dönemlere bakıldığında tablo şöyle oluştu:
0-15: 12 gol
16-30: 10 gol
31-45+: 14 gol
46-60: 8 gol
61-75: 8 gol
76-90+: 12 gol
Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde en fazla golün 31-45+, en az golün ise 46-60 ve 61-75 bölümlerinde geldiği görüldü.
SON 20 DERBİNİN GOLCÜSÜ OZAN TUFAN
İki takım arasındaki bu 20 karşılaşmada bireysel olarak en fazla gol atan futbolcu ise Ozan Tufan oldu.
Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş ağlarını bu süreçte 4 kez havalandıran Ozan Tufan, listenin zirvesinde yer aldı.
Ozan Tufan'ı 3'er golle Domagoj Vida, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip etti.
Son 20 derbide en fazla gol atan isimler:
4 gol: Ozan Tufan
3 gol: Domagoj Vida, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun
2 gol: Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Josef de Souza, İrfan Can Kahveci, Alex Oxlade-Chamberlain, Marco Asensio, Vaclav Cerny
64 GOLDE BEŞİKTAŞ'IN KIL PAYI ÜSTÜNLÜĞÜ
Gol dağılımının genelinde ise iki takım arasında çok küçük bir fark bulunuyor.
Sahada oynanan son 20 derbide Beşiktaş 33, Fenerbahçe ise 31 gol kaydetti.
Fenerbahçe; 31-45+ dakika aralığında 8-6 üstünlük sağlarken, Beşiktaş 0-15 dakikalık bölümde 7-5 ve 61-75 bölümünde 5-3'lük üstünlük kurdu.
16-30, 46-60 ve 76-90+ dakika dilimlerinde ise iki takımın gol sayıları eşit gerçekleşti.
Şimdi gözler yeni derbiye çevrildi. Son yıllardaki rakamlar, özellikle ilk yarının son bölümü ile maçın son 15 dakikasının Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde gol açısından kritik zaman dilimleri olduğunu gösteriyor.