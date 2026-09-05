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PSG kazanamıyor, Monaco durmuyor!

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, PSG'yi 2-1 mağlup etti. Monaco sezona 3'te 3 ile başlarken, PSG henüz galibiyetle tanışamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG kazanamıyor, Monaco durmuyor!
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Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Monaco 2-1 kazandı. 

PSG, Marquinhos'un 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Monaco, 58. dakikada Nazinho ile skoru 1-1'e getirdi. 

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Monaco, Stanis Idumbo Muzambo'nun attığı golle 2-1 öne geçti. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Monaco oldu. 

Sezona 3'te 3 ile başlayan Monaco, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Bu sezon galibiyetle tanışamayan PSG ise 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 12. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Monaco ise Strasbourg'u ağırlayacak.
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