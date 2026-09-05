Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.



Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Monaco 2-1 kazandı.



PSG, Marquinhos'un 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Monaco, 58. dakikada Nazinho ile skoru 1-1'e getirdi.



Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Monaco, Stanis Idumbo Muzambo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Monaco oldu.



Sezona 3'te 3 ile başlayan Monaco, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Bu sezon galibiyetle tanışamayan PSG ise 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 12. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Monaco ise Strasbourg'u ağırlayacak.

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