04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-2
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-0
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-2
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'nin bonservisini kiraladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Oyuncuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Gennaro Borrelli'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Rizespor


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.