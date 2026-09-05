Kayserispor, transfer dönemini 3 takviyeyle tamamladı

Kayserispor, 2026-2027 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine saatler kala 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekip, son gün transfer çalışmaları kapsamında Oğulcan Çağlayan, Ensar Kemal Oğlu ve Murat Cem Akpınar ile anlaşma sağladı.
22 Haziran'da başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi, bugün saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Kayserispor, transfer sezonunu kapanışa saatler kala gerçekleştirdiği 3 transferle tamamladı.
Haber: Faruk AYDEMİR
22 Haziran'da başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi, bugün saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Kayserispor, transfer sezonunu kapanışa saatler kala gerçekleştirdiği 3 transferle tamamladı.
Haber: Faruk AYDEMİR