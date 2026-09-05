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Kayserispor, transfer dönemini 3 takviyeyle tamamladı

Kayserispor, transfer döneminin son saatlerinde Oğulcan Çağlayan, Ensar Kemal Oğlu ve Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna katarak sezonun ilk transfer dönemini 3 takviyeyle tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 00:36
Kayserispor, transfer dönemini 3 takviyeyle tamamladı
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Kayserispor, 2026-2027 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine saatler kala 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, son gün transfer çalışmaları kapsamında Oğulcan Çağlayan, Ensar Kemal Oğlu ve Murat Cem Akpınar ile anlaşma sağladı.

22 Haziran'da başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi, bugün saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Kayserispor, transfer sezonunu kapanışa saatler kala gerçekleştirdiği 3 transferle tamamladı.

Haber: Faruk AYDEMİR

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