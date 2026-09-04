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22:15

Hull City'de Jakirovic ile yeni sözleşme

Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Jakirovic ile yeni sözleşme
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Hull City, takımı Premier Lig'e çıkaran teknik direktör Sergej Jakirovic ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Jakirovic için yapılan anlaşmada başarılı teknik adamın yeni sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da yer aldığı belirtildi.

Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan Jakirovic, Premier Lig'e de 2 maçta 6 puan ile başlamıştı.



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