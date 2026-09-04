Hull City'de Jakirovic ile yeni sözleşme

Hull City, takımı Premier Lig'e çıkaran teknik direktör Sergej Jakirovic ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Jakirovic için yapılan anlaşmada başarılı teknik adamın yeni sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da yer aldığı belirtildi.
Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan Jakirovic, Premier Lig'e de 2 maçta 6 puan ile başlamıştı.
Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan Jakirovic, Premier Lig'e de 2 maçta 6 puan ile başlamıştı.