Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers'tan Toronto Raptors'a takas edilmesinin ardından yeni takımıyla kontrat uzatması imzalaması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada, NBA'in Clippers ve Leonard hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte takas sürecinin ilerlediğini söyledi.
Charania, Toronto'nun takas tamamlandıktan sonra Leonard'ın mevcut kontratını yeniden yapılandırarak yıldız oyuncuyla yeni bir anlaşma yapmasının beklendiğini belirtti.
Charania, "Buradaki beklenti, Kawhi Leonard'la bir kontrat uzatmasının da gerçekleşeceği yönünde" ifadelerini kullandı.
NBA, çarşamba günü yaptığı açıklamada Clippers ve Leonard'ın maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğini duyurmuştu.
Soruşturma, bağımsız olarak Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütüldü. Lig, Clippers'ın Leonard ile organizasyonla iş yapan dört şirket arasında sponsorluk fırsatları oluşturduğunu ve bu anlaşmaları kolaylaştırdığını tespit etti.
Leonard'a 700 bin dolar para cezası verilirken yıldız oyuncu herhangi bir maçtan men edilmedi ve Clippers'la olan kontratı geçersiz sayılmadı.
Charania, soruşturmada Leonard'ın maaş sınırını aşma girişiminden haberdar olduğunu veya buna doğrudan katıldığını kanıtlayan herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı.
Charania, "NBA, Wachtell Lipton tarafından hazırlanan 36 sayfalık raporu yayımladı. Raporda Leonard'ın maaş sınırını aşma girişiminden haberdar olduğunu veya bunu bizzat gerçekleştirmek için çalıştığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyordu" dedi.
Clippers'a verilen cezalar ise Leonard'ın aldığı cezaya kıyasla çok daha ağır oldu.
Los Angeles ekibine 30 milyon dolar para cezası verilirken, kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki tüm birinci tur draft haklarına el konuldu. Clippers'ın sahibi Steve Ballmer da bir yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.
İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker bir yıl ücretsiz olarak görevden uzaklaştırılırken, Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank'e altı aylık uzaklaştırma cezası verildi.
Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson ise oyuncular veya lig çalışanları adına NBA bünyesinde herhangi bir ticari faaliyet yürütmekten beş yıl süreyle men edildi.
Soruşturmaya rağmen Toronto ile Los Angeles'ın takas işlemlerine devam ettiği belirtildi.
Charania, iki takımın da lig yönetimiyle görüştüğünü ve takasın tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin hangi sırayla gerçekleştirileceği üzerinde çalışıldığını söyledi.
Raptors, Leonard karşılığında Clippers'a Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, iki ikinci tur draft hakkı ve bir draft hakkı değişim hakkı gönderecek.
Bu takas, Leonard'ın 2018-19 sezonunda formasını giydiği ve kariyerinin tek NBA şampiyonluğunu kazandığı Toronto'ya dönmesini sağlayacak.
Leonard, 2025-26 sezonunda NBA'in en üretken oyuncularından biri oldu. 65 karşılaşmada forma giyen tecrübeli yıldız; yüzde 50,5 saha içi, yüzde 38,7 üç sayı ve yüzde 89,2 serbest atış isabetiyle 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
All-NBA İkinci Beş'e seçilen Leonard, MVP oylamasını da yedinci sırada tamamladı. Clippers ise sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle bitirerek Batı Konferansı play-in turnuvasına katıldı.
Leonard'ın Toronto'da geçirdiği önceki sezon, kariyerinin en özel dönemi olmayı sürdürüyor.
2018-19 normal sezonunda Raptors formasıyla çıktığı 60 maçta 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları tutturan Leonard, playofflarda takımını kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşıdı.
Soruşturmanın artık takasın önünde bir engel oluşturmamasıyla birlikte Toronto, Leonard'ın dönüşünü resmen tamamlamaya ve yıldız oyuncuyu yeni bir kontratla uzun vadede kadrosunda tutmaya hazırlanıyor.
Charania, Toronto'nun takas tamamlandıktan sonra Leonard'ın mevcut kontratını yeniden yapılandırarak yıldız oyuncuyla yeni bir anlaşma yapmasının beklendiğini belirtti.
Charania, "Buradaki beklenti, Kawhi Leonard'la bir kontrat uzatmasının da gerçekleşeceği yönünde" ifadelerini kullandı.
NBA, çarşamba günü yaptığı açıklamada Clippers ve Leonard'ın maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğini duyurmuştu.
Soruşturma, bağımsız olarak Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütüldü. Lig, Clippers'ın Leonard ile organizasyonla iş yapan dört şirket arasında sponsorluk fırsatları oluşturduğunu ve bu anlaşmaları kolaylaştırdığını tespit etti.
Leonard'a 700 bin dolar para cezası verilirken yıldız oyuncu herhangi bir maçtan men edilmedi ve Clippers'la olan kontratı geçersiz sayılmadı.
Charania, soruşturmada Leonard'ın maaş sınırını aşma girişiminden haberdar olduğunu veya buna doğrudan katıldığını kanıtlayan herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı.
Charania, "NBA, Wachtell Lipton tarafından hazırlanan 36 sayfalık raporu yayımladı. Raporda Leonard'ın maaş sınırını aşma girişiminden haberdar olduğunu veya bunu bizzat gerçekleştirmek için çalıştığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyordu" dedi.
Clippers'a verilen cezalar ise Leonard'ın aldığı cezaya kıyasla çok daha ağır oldu.
Los Angeles ekibine 30 milyon dolar para cezası verilirken, kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki tüm birinci tur draft haklarına el konuldu. Clippers'ın sahibi Steve Ballmer da bir yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.
İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker bir yıl ücretsiz olarak görevden uzaklaştırılırken, Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank'e altı aylık uzaklaştırma cezası verildi.
Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson ise oyuncular veya lig çalışanları adına NBA bünyesinde herhangi bir ticari faaliyet yürütmekten beş yıl süreyle men edildi.
Soruşturmaya rağmen Toronto ile Los Angeles'ın takas işlemlerine devam ettiği belirtildi.
Charania, iki takımın da lig yönetimiyle görüştüğünü ve takasın tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin hangi sırayla gerçekleştirileceği üzerinde çalışıldığını söyledi.
Raptors, Leonard karşılığında Clippers'a Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, iki ikinci tur draft hakkı ve bir draft hakkı değişim hakkı gönderecek.
Bu takas, Leonard'ın 2018-19 sezonunda formasını giydiği ve kariyerinin tek NBA şampiyonluğunu kazandığı Toronto'ya dönmesini sağlayacak.
Leonard, 2025-26 sezonunda NBA'in en üretken oyuncularından biri oldu. 65 karşılaşmada forma giyen tecrübeli yıldız; yüzde 50,5 saha içi, yüzde 38,7 üç sayı ve yüzde 89,2 serbest atış isabetiyle 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
All-NBA İkinci Beş'e seçilen Leonard, MVP oylamasını da yedinci sırada tamamladı. Clippers ise sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle bitirerek Batı Konferansı play-in turnuvasına katıldı.
Leonard'ın Toronto'da geçirdiği önceki sezon, kariyerinin en özel dönemi olmayı sürdürüyor.
2018-19 normal sezonunda Raptors formasıyla çıktığı 60 maçta 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları tutturan Leonard, playofflarda takımını kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşıdı.
Soruşturmanın artık takasın önünde bir engel oluşturmamasıyla birlikte Toronto, Leonard'ın dönüşünü resmen tamamlamaya ve yıldız oyuncuyu yeni bir kontratla uzun vadede kadrosunda tutmaya hazırlanıyor.