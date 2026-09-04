Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi kritik uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşması öncesinde takımının özellikle savunma geçişlerinde hata yapmamasını istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, son taktik çalışmada Okan Buruk oyuncularına rakibin oyun planıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
ORTA SAHAYA ÖZEL TALİMAT
Başakşehir'in topu kazandıktan sonra çok hızlı şekilde hücuma çıkabildiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, özellikle orta saha oyuncularından savunma disiplinini korumalarını talep etti.
Buruk'un, top kayıplarının ardından rakibe geniş alan bırakılmaması ve savunma hattının hazırlıksız yakalanmaması üzerinde durduğu öğrenildi.
GEÇİŞ OYUNUNA DİKKAT
Galatasaray'ın hücum ederken takım boyunu kısa tutmasını isteyen Okan Buruk, orta alandaki oyuncularına pozisyonlarını kaybetmemeleri ve Başakşehir'in hızlı hücumlarına karşı önlem almaları yönünde uyarılarda bulundu.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibin en önemli silahlarından biri olan hızlı geçiş hücumlarını da mümkün olduğunca etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.
ORTA SAHAYA ÖZEL TALİMAT
Başakşehir'in topu kazandıktan sonra çok hızlı şekilde hücuma çıkabildiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, özellikle orta saha oyuncularından savunma disiplinini korumalarını talep etti.
Buruk'un, top kayıplarının ardından rakibe geniş alan bırakılmaması ve savunma hattının hazırlıksız yakalanmaması üzerinde durduğu öğrenildi.
GEÇİŞ OYUNUNA DİKKAT
Galatasaray'ın hücum ederken takım boyunu kısa tutmasını isteyen Okan Buruk, orta alandaki oyuncularına pozisyonlarını kaybetmemeleri ve Başakşehir'in hızlı hücumlarına karşı önlem almaları yönünde uyarılarda bulundu.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibin en önemli silahlarından biri olan hızlı geçiş hücumlarını da mümkün olduğunca etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.