04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi kritik uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi özellikle orta saha oyuncularına uyarılarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 11:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi kritik uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşması öncesinde takımının özellikle savunma geçişlerinde hata yapmamasını istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, son taktik çalışmada Okan Buruk oyuncularına rakibin oyun planıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

ORTA SAHAYA ÖZEL TALİMAT

Başakşehir'in topu kazandıktan sonra çok hızlı şekilde hücuma çıkabildiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, özellikle orta saha oyuncularından savunma disiplinini korumalarını talep etti.

Buruk'un, top kayıplarının ardından rakibe geniş alan bırakılmaması ve savunma hattının hazırlıksız yakalanmaması üzerinde durduğu öğrenildi.

GEÇİŞ OYUNUNA DİKKAT

Galatasaray'ın hücum ederken takım boyunu kısa tutmasını isteyen Okan Buruk, orta alandaki oyuncularına pozisyonlarını kaybetmemeleri ve Başakşehir'in hızlı hücumlarına karşı önlem almaları yönünde uyarılarda bulundu.



Galatasaray


Sarı-kırmızılı teknik heyet, karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibin en önemli silahlarından biri olan hızlı geçiş hücumlarını da mümkün olduğunca etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.