Galatasaray'da Barış Alper gelişmesi

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Barış Alper, çarşamba günü yaşadığı ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almamıştı.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 3 maçta 253 dakika sahada kaldı.
Barış Alper, çarşamba günü yaşadığı ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almamıştı.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 3 maçta 253 dakika sahada kaldı.