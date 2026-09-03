FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası heyecanı başlıyor

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4 Eylül Cuma günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.
20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
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GRUPLAR
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali
B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa
C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin
İLK MAÇLAR
Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:
A Grubu:
12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)
18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)
B Grubu:
15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)
22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)
C Grubu:
12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)
18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)
D Grubu:
15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)
21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)
İLK DÜNYA KUPASI ŞİLİ'DE DÜZENLENDİ
- İlk Dünya Kupası Şili'de düzenlendi
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.
10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM ABD
ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.
ŞAMPİYONLAR
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:
20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!
GRUPLAR
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali
B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa
C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin
İLK MAÇLAR
Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:
A Grubu:
12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)
18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)
B Grubu:
15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)
22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)
C Grubu:
12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)
18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)
D Grubu:
15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)
21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)
İLK DÜNYA KUPASI ŞİLİ'DE DÜZENLENDİ
- İlk Dünya Kupası Şili'de düzenlendi
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.
10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM ABD
ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.
ŞAMPİYONLAR
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:
|Düzenlenen yıl
|Ev sahibi
|Şampiyon
|İkinci
|Üçüncü
|1953
|Şili
|ABD
|Şili
|Fransa
|1957
|Brezilya
|ABD
|SSCB
|Çekoslovakya
|1959
|SSCB
|SSCB
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1964
|Peru
|SSCB
|Çekoslovakya
|Bulgaristan
|1967
|Çekoslovakya
|SSCB
|Güney Kore
|Çekoslovakya
|1971
|Brezilya
|SSCB
|Çekoslovakya
|Brezilya
|1975
|Kolombiya
|SSCB
|Japonya
|Çekoslovakya
|1979
|Güney Kore
|ABD
|Güney Kore
|Kanada
|1983
|Brezilya
|SSCB
|ABD
|Çin
|1986
|SSCB
|ABD
|SSCB
|Kanada
|1990
|Malezya
|ABD
|Yugoslavya
|Küba
|1994
|Avustralya
|Brezilya
|Çin
|ABD
|1998
|Almanya
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2002
|Çin
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2006
|Brezilya
|Avustralya
|Rusya
|ABD
|2010
|Çekya
|ABD
|Çekya
|İspanya
|2014
|Türkiye
|ABD
|İspanya
|Avustralya
|2018
|İspanya
|ABD
|Avustralya
|İspanya
|2022
|Avustralya
|ABD
|Çin
|Avustralya