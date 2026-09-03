AEK, Joao Mario'yu açıkladı!

Yunanistan temsilcisi AEK, Portekizli hücumcu orta saha Joao Mario'yu transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATMIŞTI
Joao Mario, 2025-26 sezonunda Yunanistan şampiyonluğuna ulaştığı AEK'e geri döndü.
Portekizli futbolcu, 10 Mayıs'ta oynanan play-off karşılaşmasında Panathinaikos'u 2-1 mağlup ettikleri maçın uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetmiş ve takımına şampiyonluğu getirmişti.
KARİYERİNE PORTEKİZ'DE BAŞLADI
19 Ocak 1993'te Porto'da dünyaya gelen Joao Mario, futbol kariyerine doğduğu şehrin ünlü kulübünün akademisinde başladı. Çok genç yaşta Sporting Lizbon'un altyapısına katılan Portekizli oyuncu, başkent ekibinin formasıyla profesyonel kariyerine 19 yaşında adım attı.
Joao Mario, üst düzey bir takımda düzenli forma giyme fırsatını ilk kez 2013-14 sezonunda Vitoria Setubal'da yakaladı.
SPORTING'DE KUPALAR KAZANDI
2014 yazında Sporting Lizbon'a dönen deneyimli futbolcu, kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Joao Mario, 2015 yılında Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Gösterdiği performansın ardından Fernando Santos tarafından Portekiz Milli Takımı'na davet edilen Joao Mario, Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da şampiyonluğa ulaşan Portekiz'in turnuvadaki bütün maçlarında forma giydi.
INTER VE WEST HAM FORMALARI GİYDİ
Joao Mario, 2016 ile 2019 yılları arasında üç sezon Inter'de görev yaptı. İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 69 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, dört gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda ise kiralık olarak West Ham forması giydi.
Joao Mario daha sonra 2019-20 sezonunda Lokomotiv Moskova'ya, 2020-21 sezonunda ise Sporting Lizbon'a kiralandı. Portekizli futbolcu, Sporting'in 2002'den bu yana kazandığı ilk lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
BENFICA'DA DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN OLDU
2021 ile 2024 yılları arasında Benfica'da forma giyen Joao Mario, takımın kilit oyuncularından ve değişmez ilk 11 isimlerinden biri oldu.
Portekizli futbolcu, Benfica'nın 2022-23 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğu ve Portekiz Süper Kupası zaferlerine katkı sağladı. Joao Mario ayrıca Primeira Liga'da sezonun takımına seçildi.
Kariyerinin en unutulmaz performanslarından birini 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sergileyen Joao Mario, Benfica'nın Lizbon'da Inter ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında hat-trick yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇA ÇIKTI
Joao Mario, 2024 yılında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla 45 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 10 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, Portekizli futbolcunun bonservisini Haziran 2025'te aldı ve üç ay sonra oyuncuyu AEK'e kiraladı.
AEK PERFORMANSI
Joao Mario, Yunanistan'daki döneminde AEK formasıyla toplam 31 karşılaşmaya çıktı.
Lig organizasyonunda 26 maçta görev yapan Portekizli oyuncu iki gol attı. Yunanistan Kupası'nda ise beş karşılaşmada forma giyip bir kez fileleri havalandırdı.
MİLLİ TAKIMDA 56 MAÇ
Portekiz Milli Takımı'yla 56 karşılaşmaya çıkan Joao Mario, üç gol kaydetti.
EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu, ülkesini 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında da temsil etti.
AEK, transfer açıklamasını, "Joao, AEK ailesine yeniden hoş geldin! Büyük takımımızla sağlıklı ve başarılarla dolu bir dönem geçirmeni diliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.
ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATMIŞTI
Joao Mario, 2025-26 sezonunda Yunanistan şampiyonluğuna ulaştığı AEK'e geri döndü.
Portekizli futbolcu, 10 Mayıs'ta oynanan play-off karşılaşmasında Panathinaikos'u 2-1 mağlup ettikleri maçın uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetmiş ve takımına şampiyonluğu getirmişti.
KARİYERİNE PORTEKİZ'DE BAŞLADI
19 Ocak 1993'te Porto'da dünyaya gelen Joao Mario, futbol kariyerine doğduğu şehrin ünlü kulübünün akademisinde başladı. Çok genç yaşta Sporting Lizbon'un altyapısına katılan Portekizli oyuncu, başkent ekibinin formasıyla profesyonel kariyerine 19 yaşında adım attı.
Joao Mario, üst düzey bir takımda düzenli forma giyme fırsatını ilk kez 2013-14 sezonunda Vitoria Setubal'da yakaladı.
SPORTING'DE KUPALAR KAZANDI
2014 yazında Sporting Lizbon'a dönen deneyimli futbolcu, kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Joao Mario, 2015 yılında Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Gösterdiği performansın ardından Fernando Santos tarafından Portekiz Milli Takımı'na davet edilen Joao Mario, Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da şampiyonluğa ulaşan Portekiz'in turnuvadaki bütün maçlarında forma giydi.
INTER VE WEST HAM FORMALARI GİYDİ
Joao Mario, 2016 ile 2019 yılları arasında üç sezon Inter'de görev yaptı. İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 69 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, dört gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda ise kiralık olarak West Ham forması giydi.
Joao Mario daha sonra 2019-20 sezonunda Lokomotiv Moskova'ya, 2020-21 sezonunda ise Sporting Lizbon'a kiralandı. Portekizli futbolcu, Sporting'in 2002'den bu yana kazandığı ilk lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
BENFICA'DA DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN OLDU
2021 ile 2024 yılları arasında Benfica'da forma giyen Joao Mario, takımın kilit oyuncularından ve değişmez ilk 11 isimlerinden biri oldu.
Portekizli futbolcu, Benfica'nın 2022-23 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğu ve Portekiz Süper Kupası zaferlerine katkı sağladı. Joao Mario ayrıca Primeira Liga'da sezonun takımına seçildi.
Kariyerinin en unutulmaz performanslarından birini 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sergileyen Joao Mario, Benfica'nın Lizbon'da Inter ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında hat-trick yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇA ÇIKTI
Joao Mario, 2024 yılında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla 45 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 10 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, Portekizli futbolcunun bonservisini Haziran 2025'te aldı ve üç ay sonra oyuncuyu AEK'e kiraladı.
AEK PERFORMANSI
Joao Mario, Yunanistan'daki döneminde AEK formasıyla toplam 31 karşılaşmaya çıktı.
Lig organizasyonunda 26 maçta görev yapan Portekizli oyuncu iki gol attı. Yunanistan Kupası'nda ise beş karşılaşmada forma giyip bir kez fileleri havalandırdı.
MİLLİ TAKIMDA 56 MAÇ
Portekiz Milli Takımı'yla 56 karşılaşmaya çıkan Joao Mario, üç gol kaydetti.
EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu, ülkesini 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında da temsil etti.
AEK, transfer açıklamasını, "Joao, AEK ailesine yeniden hoş geldin! Büyük takımımızla sağlıklı ve başarılarla dolu bir dönem geçirmeni diliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.