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ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Daniil Medvedev, üçüncü tura çıktı

ABD Açık'ta Jessica Pegula, Daniil Medvedev, Karolina Muchova, Marta Kostyuk ve Ben Shelton üçüncü tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Daniil Medvedev, üçüncü tura çıktı
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev üçüncü tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentindeki turnuvanın 4. gününde, tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Pegula ile vatandaşı Sofia Kenin karşı karşıya geldi.

Arthur Ashe kortundaki mücadelede rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 üstünlük sağlayan 2024 finalisti Pegula, adını üçüncü tura yazdırdı.

Çek Karolina Muchova (7), Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-1 ve 6-0, Ukraynalı Marta Kostyuk (11) da ABD'li Sloane Stephens'i 6-1 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek erkeklerde Rus Medvedev (7), ABD'li Sebastian Gorzny'yi 6-1, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

ABD'li Ben Shelton (8), Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 6-3, 5-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tur biletini aldı.

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