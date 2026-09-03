02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Ridouani'den İsrail kulübüne ret

Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının kentteki Den Dreef Stadı'nda oynanmasına izin vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:22
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Ridouani'den İsrail kulübüne ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Belçika'nın Leuven kentinin belediye başkanı Muhammed Ridouani, ülkesinin Union Saint-Gilloise takımıyla İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, 22 Ekim'deki karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile oynanamayacağını kaydetti.

Ridouani, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım." dedi.

Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlattı.

Union Saint-Gilloise, stadı UEFA'nın Avrupa kupaları standartlarını karşılamadığı için Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.