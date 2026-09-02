Federico Gatti'den Galatasaray'ın teklifine yanıt!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Federico Gatti'nin transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'da transfer döneminin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu olan İtalyan savunmacıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nicolo Schira'nın haberine göre Gatti, Galatasaray'ın kendisine yaptığı transfer teklifini geri çevirdi.
Tecrübeli stoperin, teknik direktörlüğünü Francesco Farioli'nin yaptığı Porto'ya ise transfer için olumlu yanıt verdiği belirtildi.
PORTO OLMAZSA JUVENTUS'TA KALACAK
Kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Gatti'nin, bu nedenle Porto seçeneğine öncelik verdiği aktarıldı.
Portekiz temsilcisinin ise İtalyan futbolcuyu UEFA kadrosuna dahil edebilmesi için transferi en kısa sürede resmiyete dökmesi gerekiyor.
Gatti'nin Porto'ya transferinin bu gece tamamlanmaması halinde Juventus'ta kalacağı ve ocak ayına kadar takımda forma giymeye devam edeceği ifade edildi.
Tecrübeli stoperin, teknik direktörlüğünü Francesco Farioli'nin yaptığı Porto'ya ise transfer için olumlu yanıt verdiği belirtildi.
PORTO OLMAZSA JUVENTUS'TA KALACAK
Kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Gatti'nin, bu nedenle Porto seçeneğine öncelik verdiği aktarıldı.
Portekiz temsilcisinin ise İtalyan futbolcuyu UEFA kadrosuna dahil edebilmesi için transferi en kısa sürede resmiyete dökmesi gerekiyor.
Gatti'nin Porto'ya transferinin bu gece tamamlanmaması halinde Juventus'ta kalacağı ve ocak ayına kadar takımda forma giymeye devam edeceği ifade edildi.