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Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
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12 Dev Adam, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 808,1 puanla 9. sıraya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya klasmanında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIBA'nın açıklamasına göre, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde 4. pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 808,1 puanla 9. sıraya yükseldi.

Sıralamada 952,3 puanla zirvede yer alan ABD'yi 877,4 puanla Almanya, 870,9 puanla da Fransa takip etti.

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak turnuvaya katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

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