Rashica, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri her şeyi anlattı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ve ayrılık için çözüm aradığı belirtildi.





MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA





Milot Rashica'nın menajeri Altin Lala, oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.





Spor muhabiri Arlind Sadiku'ya konuşan Lala, Beşiktaş'ın transfer döneminin bitimine yalnızca birkaç gün kala sözleşme feshi önerisinde bulunduğunu söyledi.





Lala, "Kulüp, transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu. Bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı." ifadelerini kullandı.





TAZMİNATTA RAKAMLAR UYUŞMADI









Rashica'nın menajeri, tarafların sözleşmenin feshi konusunda maddi şartlarda anlaşamadığını da belirtti.





Lala, "Biz daha önce Beşiktaş'tan sözleşmenin kalan değerinin en az yüzde 50'sini karşılamasını talep etmiştik. Oysa onların teklifi yüzde 20'den azdı. Hâlâ görüşmelerimiz sürüyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.





121 MAÇTA 37 GOLE KATKI





2023 yılında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, siyah-beyazlı formayla 121 resmi maçta görev yaptı.



Kosovalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 25 de asist yaptı.



