Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Tekke ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.