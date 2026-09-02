Beşiktaş'ta kanatlar işlemedi!

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü hafta geride kalırken, isabetli orta konusunda sıkıntı yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah- beyazlılar, Eyüpspor maçında 23 orta yaparken 5'inde isabet buldu, Alanya karşılaşmasında ise 21 ortanın 3'ünde isabet sağladı.
Çorum FK'ya 6 gol atmasına rağmen ise kanatlardan tam 18 orta yaptı ancak 1 tanesine kafa vurmayı başardı.
Çorum FK'ya 6 gol atmasına rağmen ise kanatlardan tam 18 orta yaptı ancak 1 tanesine kafa vurmayı başardı.