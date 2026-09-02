01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
0-1
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
0-1
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
0-2
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
2-0
01 Eylül
Swansea City-Watford
2-0
01 Eylül
West Ham United-Wolves
4-2

Beşiktaş'ta kanatlar işlemedi!

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan üç haftada yaptığı 62 ortanın yalnızca 9'unda isabet sağlayarak kanat organizasyonlarında sınıfta kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 10:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kanatlar işlemedi!
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Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü hafta geride kalırken, isabetli orta konusunda sıkıntı yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah- beyazlılar, Eyüpspor maçında 23 orta yaparken 5'inde isabet buldu, Alanya karşılaşmasında ise 21 ortanın 3'ünde isabet sağladı.

Çorum FK'ya 6 gol atmasına rağmen ise kanatlardan tam 18 orta yaptı ancak 1 tanesine kafa vurmayı başardı.







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