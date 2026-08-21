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Ebru Baki Halk TV'den Ayrıldı mı? Ebru Baki Neden Yok, Para Siyaset'ten Ayrıldı mı?
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2026 10:22 -
Güncelleme Tarihi:
21 Ağustos 2026 10:22
Ebru Baki Halk TV'den Ayrıldı mı? Ebru Baki Neden Yok, Para Siyaset'ten Ayrıldı mı?
Halk TV ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında yaşanan değişiklik, izleyicilerin dikkatini çekti. Programın sunucusunun değişmesi sonrası "Ebru Baki Halk TV'den ayrıldı mı?" sorusu gündeme geldi.
Ebru Baki'nin 21 Ağustos 2026 itibarıyla Para Siyaset programında yer almaması, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Bazı yayın akışlarında programın Gökhan Kayış tarafından sunulduğu görülüyor.
Ebru Baki neden Halk TV'de yok?Ebru Baki'nin neden programda yer almadığına ilişkin Halk TV yönetiminden veya Baki'den resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle programdaki değişikliğin ayrılık, izin veya başka bir yayın planlamasından kaynaklandığı kesin olarak söylenemiyor.Öte yandan Halk TV'nin resmi internet sitesinde Ebru Baki hâlâ kanalın ekran yüzleri arasında gösteriliyor ve Para Siyaset programıyla ilişkilendiriliyor.Ebru Baki hangi programı sunuyordu?Ebru Baki, 2025 yılında TV100'den ayrıldıktan sonra Halk TV'ye transfer olmuş ve Para Siyaset programını sunmaya başlamıştı. Program, hafta içi sabah saatlerinde ekonomi ve siyasete ilişkin gündem başlıklarını ele alıyordu.Ebru Baki Halk TV'den ayrıldı mı, resmi açıklama var mı?Şu an için Ebru Baki'nin Halk TV'den kesin olarak ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle programda yaşanan sunucu değişikliğine bakılarak kesin bir ayrılık kararı verildiğini söylemek doğru olmaz.
Yeni bir açıklama yapılması halinde Ebru Baki'nin Halk TV'deki geleceği netlik kazanacak.Sonuç: Ebru Baki Halk TV'den ayrıldı mı?Ebru Baki'nin Halk TV'den ayrıldığı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Para Siyaset programında sunucu değişikliği yaşanması nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme geldi. Halk TV'nin resmi sitesinde Baki'nin hâlâ ekran yüzleri arasında yer alması da konunun henüz kesinleşmediğini gösteriyor.
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