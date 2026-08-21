Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, Anderson Talisca hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızın da geleceği tartışılmaya başlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmak istediği belirtilirken, Brezilya basınından sürpriz bir iddia geldi.
TALISCA BAE YOLUNDA
Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Jazira, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI
Haberin detaylarında, Al-Jazira ile 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmesi gündeme gelecek.
Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızın da geleceği tartışılmaya başlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmak istediği belirtilirken, Brezilya basınından sürpriz bir iddia geldi.
TALISCA BAE YOLUNDA
Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Jazira, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI
Haberin detaylarında, Al-Jazira ile 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmesi gündeme gelecek.