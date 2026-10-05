Gattuso'dan duygusal sözler: 'Onunla bir saat geçirmek için...'

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden, Lazio'nun teknik direktörlüğünü yapan Gennaro Gattuso, teknik direktörlük kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam, 2020 yılında 37 yaşındayken hayatını kaybeden kız kardeşi Francesca hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.
"ONUNLA BİR SAAT GEÇİRMEK İÇİN..."
Kız kardeşini çok genç yaşta kaybettiğini belirten Gattuso, aradan geçen yıllara rağmen acısının devam ettiğini söyledi.
Gattuso, Francesca'yı rüyalarında görememesinin kendisini özellikle üzdüğünü belirterek, "Kız kardeşimi çok genç yaşta kaybettim. Onu rüyalarımda görememek beni çok üzüyor. Onunla bir saat geçirmek için sahip olduğum her şeyi verirdim." dedi.
"BUGÜN DAHA ANLAYIŞLIYIM"
Teknik direktörlük kariyerinde geçirdiği yılların kendisini de değiştirdiğini anlatan Gattuso, tecrübenin önemine dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcı, "Hayatta her zaman öğrenecek bir şey var. Yönetim konusunda sürekli gelişiyorsunuz ve tecrübe satın alınabilecek bir şey değil. Eskisine göre bugün daha anlayışlı bir insan olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
FRATTESİ İÇİN SORUMLULUK VURGUSU
Gattuso, Lazio'da birlikte çalıştığı Davide Frattesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Frattesi'yi daha önce İtalya Milli Takımı'nda çalıştırdığını hatırlatan deneyimli teknik adam, oyuncusundan daha fazlasını beklediğini söyledi.
Gattuso, Frattesi için "Ona her zaman 15 dakika oynamakla yetinemeyeceğini söyledim. Sorumluluk alması gerektiğini söyledim. Bize gelme kararı inanılmazdı." şeklinde konuştu.
NUNO TAVARES'E ÖVGÜ
Gattuso, Lazio'nun bir diğer oyuncusu Nuno Tavares hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
Portekizli oyuncunun sahip olduğu özelliklere dikkat çeken Gattuso, "Bekler arasında onun seviyesinde sadece PSG'den Nuno Mendes var. Nuno her şeye sahip. Başlangıçta aramızda biraz gerilim vardı çünkü yetenekli olup kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayan oyuncu istemiyorum." dedi.
"İZİ HEP KALACAK"
Gattuso, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük döneminin sona ermesiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını da anlattı.
Bu sürecin kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu belirten Gattuso, "Teknik direktörlük kariyerime baktığımda çok az pişmanlığım var ama bu hâlâ canımı yakıyor. Büyük bir hayal kırıklığıydı. İlk aylarda uyumakta zorlandım. Sonra zamanla kabullendim ama izi hep kalacak." ifadelerini kullandı.
"ONUNLA BİR SAAT GEÇİRMEK İÇİN..."
Kız kardeşini çok genç yaşta kaybettiğini belirten Gattuso, aradan geçen yıllara rağmen acısının devam ettiğini söyledi.
Gattuso, Francesca'yı rüyalarında görememesinin kendisini özellikle üzdüğünü belirterek, "Kız kardeşimi çok genç yaşta kaybettim. Onu rüyalarımda görememek beni çok üzüyor. Onunla bir saat geçirmek için sahip olduğum her şeyi verirdim." dedi.
"BUGÜN DAHA ANLAYIŞLIYIM"
Teknik direktörlük kariyerinde geçirdiği yılların kendisini de değiştirdiğini anlatan Gattuso, tecrübenin önemine dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcı, "Hayatta her zaman öğrenecek bir şey var. Yönetim konusunda sürekli gelişiyorsunuz ve tecrübe satın alınabilecek bir şey değil. Eskisine göre bugün daha anlayışlı bir insan olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
FRATTESİ İÇİN SORUMLULUK VURGUSU
Gattuso, Lazio'da birlikte çalıştığı Davide Frattesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Frattesi'yi daha önce İtalya Milli Takımı'nda çalıştırdığını hatırlatan deneyimli teknik adam, oyuncusundan daha fazlasını beklediğini söyledi.
Gattuso, Frattesi için "Ona her zaman 15 dakika oynamakla yetinemeyeceğini söyledim. Sorumluluk alması gerektiğini söyledim. Bize gelme kararı inanılmazdı." şeklinde konuştu.
NUNO TAVARES'E ÖVGÜ
Gattuso, Lazio'nun bir diğer oyuncusu Nuno Tavares hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
Portekizli oyuncunun sahip olduğu özelliklere dikkat çeken Gattuso, "Bekler arasında onun seviyesinde sadece PSG'den Nuno Mendes var. Nuno her şeye sahip. Başlangıçta aramızda biraz gerilim vardı çünkü yetenekli olup kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayan oyuncu istemiyorum." dedi.
"İZİ HEP KALACAK"
Gattuso, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük döneminin sona ermesiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını da anlattı.
Bu sürecin kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu belirten Gattuso, "Teknik direktörlük kariyerime baktığımda çok az pişmanlığım var ama bu hâlâ canımı yakıyor. Büyük bir hayal kırıklığıydı. İlk aylarda uyumakta zorlandım. Sonra zamanla kabullendim ama izi hep kalacak." ifadelerini kullandı.