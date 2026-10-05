Belçika'da Lukaku'nun liderliği öne çıktı!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun milli takımdaki rolü gündeme geldi.
Belçika'nın Complètement Foot programında değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Frederic Waseige, tecrübeli forvetin jenerasyon değişimi yaşayan Belçika Milli Takımı'nda soyunma odası için vazgeçilmez bir lider olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU'NUN LİDERLİĞİNE VURGU
Frederic Waseige, Lukaku'nun hem saha içinde hem de saha dışında Belçika Milli Takımı için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Waseige ve programın diğer katılımcıları, deneyimli golcünün genç oyuncuların milli takıma adaptasyonunda kritik bir konumda olduğunu vurguladı.
GENÇ OYUNCULAR İÇİN ÖNEMLİ
Belçika'da devam eden jenerasyon değişimi sürecinde Lukaku'nun tecrübesiyle genç futbolculara yol göstermesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki golcünün, saha içerisindeki performansının yanı sıra soyunma odasındaki liderliğiyle de Belçika Milli Takımı'na katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.
Belçika'nın Complètement Foot programında değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Frederic Waseige, tecrübeli forvetin jenerasyon değişimi yaşayan Belçika Milli Takımı'nda soyunma odası için vazgeçilmez bir lider olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU'NUN LİDERLİĞİNE VURGU
Frederic Waseige, Lukaku'nun hem saha içinde hem de saha dışında Belçika Milli Takımı için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Waseige ve programın diğer katılımcıları, deneyimli golcünün genç oyuncuların milli takıma adaptasyonunda kritik bir konumda olduğunu vurguladı.
GENÇ OYUNCULAR İÇİN ÖNEMLİ
Belçika'da devam eden jenerasyon değişimi sürecinde Lukaku'nun tecrübesiyle genç futbolculara yol göstermesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki golcünün, saha içerisindeki performansının yanı sıra soyunma odasındaki liderliğiyle de Belçika Milli Takımı'na katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.