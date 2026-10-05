Fenerbahçe'de yeni sayfa!

Fenerbahçe, milli maç arasını takım içindeki birlikteliği güçlendirmek adına da değerlendirdi.
Sarı-lacivertliler, yoğun maç trafiği öncesinde hem fiziksel hazırlıklarını sürdürdü hem de takım içerisinde beklenen kenetlenmeyi sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ BİR SAYFA AÇILDI
Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında takım içerisindeki birliktelik dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kafileyle birlikte Azerbaycan'a gitmesi, yönetimin takıma verdiği desteği gösteren önemli detaylardan biri oldu.
Maç öncesinde düzenlenen dostluk yemeğinde yaşanan samimi ve eğlenceli anlar da sarı-lacivertli takımda yeni bir sayfa açıldığının göstergesi olarak değerlendirildi.
"MORAL BULDUK"
Takım içerisindeki kenetlenme ve alternatif oyuncuların artması camiada da olumlu karşılandı. Özellikle Eyüpspor karşısında alınan galibiyetin ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin moralini yükselten gelişmeler arasında gösterildi.
Sarı-lacivertli camiada, "Yepyeni bir sayfa açtık. Özellikle Eyüp galibiyeti ve rakiplerimiz Beşiktaş ile Galatasaray'ın puan kaybetmesi takıma büyük moral kazandırdı. Şimdi bunun devamını getirmeliyiz" değerlendirmeleri yapıldı.
Fenerbahçe'nin milli ara sonrasında oluşan bu birlikteliği yoğun maç trafiğine de yansıtması hedefleniyor.
Sarı-lacivertliler, yoğun maç trafiği öncesinde hem fiziksel hazırlıklarını sürdürdü hem de takım içerisinde beklenen kenetlenmeyi sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ BİR SAYFA AÇILDI
Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında takım içerisindeki birliktelik dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kafileyle birlikte Azerbaycan'a gitmesi, yönetimin takıma verdiği desteği gösteren önemli detaylardan biri oldu.
Maç öncesinde düzenlenen dostluk yemeğinde yaşanan samimi ve eğlenceli anlar da sarı-lacivertli takımda yeni bir sayfa açıldığının göstergesi olarak değerlendirildi.
"MORAL BULDUK"
Takım içerisindeki kenetlenme ve alternatif oyuncuların artması camiada da olumlu karşılandı. Özellikle Eyüpspor karşısında alınan galibiyetin ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin moralini yükselten gelişmeler arasında gösterildi.
Sarı-lacivertli camiada, "Yepyeni bir sayfa açtık. Özellikle Eyüp galibiyeti ve rakiplerimiz Beşiktaş ile Galatasaray'ın puan kaybetmesi takıma büyük moral kazandırdı. Şimdi bunun devamını getirmeliyiz" değerlendirmeleri yapıldı.
Fenerbahçe'nin milli ara sonrasında oluşan bu birlikteliği yoğun maç trafiğine de yansıtması hedefleniyor.