Bugün
21:45
Ukrayna
Macaristan
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Gürcistan
Bugün
21:45
İtalya
Türkiye
Bugün
21:45
Fransa
Belçika
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Letonya
Bugün
21:45
Karadağ
Ermenistan

Fenerbahçe'de yeni sayfa!

Fenerbahçe, milli arada hem fiziksel olarak güç topladı hem de takım içinde yeniden kenetlenerek yoğun maç trafiği öncesinde moral depoladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 12:08
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yeni sayfa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe, milli maç arasını takım içindeki birlikteliği güçlendirmek adına da değerlendirdi.

Sarı-lacivertliler, yoğun maç trafiği öncesinde hem fiziksel hazırlıklarını sürdürdü hem de takım içerisinde beklenen kenetlenmeyi sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında takım içerisindeki birliktelik dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kafileyle birlikte Azerbaycan'a gitmesi, yönetimin takıma verdiği desteği gösteren önemli detaylardan biri oldu.

Maç öncesinde düzenlenen dostluk yemeğinde yaşanan samimi ve eğlenceli anlar da sarı-lacivertli takımda yeni bir sayfa açıldığının göstergesi olarak değerlendirildi.

"MORAL BULDUK"

Takım içerisindeki kenetlenme ve alternatif oyuncuların artması camiada da olumlu karşılandı. Özellikle Eyüpspor karşısında alınan galibiyetin ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin moralini yükselten gelişmeler arasında gösterildi.

Sarı-lacivertli camiada, "Yepyeni bir sayfa açtık. Özellikle Eyüp galibiyeti ve rakiplerimiz Beşiktaş ile Galatasaray'ın puan kaybetmesi takıma büyük moral kazandırdı. Şimdi bunun devamını getirmeliyiz" değerlendirmeleri yapıldı.

Fenerbahçe'nin milli ara sonrasında oluşan bu birlikteliği yoğun maç trafiğine de yansıtması hedefleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.